Córka Donalda Tuska inwigilowana przy użyciu Pegasusa? W tle sprawa Romana Giertycha

Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej - przekazał szef prokuratorskiego zespołu badającego sprawę Pegasusa. Były minister cyfryzacji stwierdził z kolei, że zarzut podsłuchiwania córki Donalda Tuska to „kłamstwo i manipulacja”.

Publikacja: 22.10.2025 10:07

Córka Donalda Tuska inwigilowana przy użyciu Pegasusa? W tle sprawa Romana Giertycha

Sopot, 12.07.2020. Ówczesny przewodniczący EPL Donald Tusk z żoną Małgorzatą i córką Katarzyną w drodze do lokalu wyborczego

Foto: Adam Warżawa/PAP

Jan Skoumal

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe ustalenia pojawiły się w sprawie inwigilacji Pegasusem członków rodziny Donalda Tuska?
  • Dlaczego Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie?
  • Jaki związek ze sprawą ma śledztwo ws. inwigilowania Romana Giertycha?
  • Jakie są zarzuty wobec osób zaangażowanych w zakup Pegasusa przez polskie władze?
  • Jakie są stanowiska kluczowych polityków w sprawie zarzutów dotyczących użycia Pegasusa?

Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera Donalda Tuska, według informacji Onetu miała otrzymać status poszkodowanej w śledztwie dotyczącym politycznego wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Nieoficjalne źródła portalu wskazują także, że w najbliższym czasie ma dojść do przesłuchania Małgorzaty Tusk, żony premiera.

Czytaj więcej

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś
Prawo karne
Były wiceminister sprawiedliwości oskarżony ws. Pegasusa

Pegasus. Córka premiera Donalda Tuska inwigilowana? Prokuratura nadała jej status pokrzywdzonej

– Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu – przyznał w rozmowie z Onetem prok. Józef Gacek, szef prokuratorskiego zespołu badającego sprawę Pegasusa.

Przy użyciu systemu Pegasus inwigilowany miał być m.in. Roman Giertych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, który przed powrotem do polityki w 2023 roku jako adwokat był pełnomocnikiem członków rodziny Donalda Tuska. Według ustaleń Onetu, właśnie z tego powodu status poszkodowanej nadany został córce premiera. Z ustaleń portalu nie wynika, na czym dokładnie miała polegać szkoda poniesiona przez Katarzynę Tusk-Cudną. Nie jest także wiadome, czy prokuratura planuje przesłuchać Michała Tuska, syna premiera, który również był klientem Romana Giertycha.

Do sprawy odniósł się minister Tomasz Siemoniak.

– Niech to ocenia prokuratura, ma (Katarzyna Tusk-Cudna – red.) status pokrzywdzonej, więc tutaj mamy kwestie i tego, że te zarzuty wobec Romana Giertycha padają, jeden za drugim, to są kwestie tajemnicy adwokackiej, obrończej, bardzo delikatne sprawy, które okazały się w ogóle nieuwzględnione przez śledczych z czasów PiS-u czy prokuratora Święczkowskiego, który bardzo się interesował tymi sprawami – stwierdził  koordynator służb specjalnych w rozmowie w TVP Info.

– D. Tusk chce, żebyście myśleli, że inwigilowano jego rodzinę. To kłamstwo i manipulacja. Zaprzeczył temu dziś rano w TVP T. Siemoniak. Rodzina premiera kontaktowała się z osobą, której założono kontrolę operacyjną i te rozmowy zostały zarejestrowane. Zapewne chodzi o Giertycha, przeciwko któremu prowadzono śledztwo o wielomilionowe defraudacje – skomentował sprawę Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji w rządzie PiS.

Donald Tusk: PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę

Do sprawy ewentualnego podsłuchiwania jego córki i żony przy użyciu Pegasusa odniósł się sam premier.

– Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę – napisał Donald Tusk na swoim koncie w serwisie X.

Sprawą Pegasusa – oprogramowania szpiegowskiego, zakupionego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – zajmuje się zespół śledczy, powołany w ubiegłym roku przez Adama Bodnara, ówczesnego Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości. Zespół działa w ramach Prokuratury Krajowej.

Nadanie córce premiera statusu osoby pokrzywdzonej to nie jedyny efekt działań zespołu w ostatnich dniach. Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, we wtorek w sprawie Pegasusa został skierowany akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi, posłowi, który pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości w czasie, gdy doszło do zakupu systemu Pegasus z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W wywiadzie dla rp.pl Zbigniew Ziobro stwierdził z kolei, że zakup nie został dokonany przez Fundusz, a przez „jedną ze służb”, m.in. ze środków Funduszu.

– Nie kupowałem żadnego systemu, tym bardziej Pegasusa, bo nie miałem nawet pojęcia, jak on się nazywa i jak dokładnie działa. Można powiedzieć, że jedynie zainicjowałem ten zakup. Jako prokurator generalny dostawałem informacje od prokuratorów, że w bardzo ważnych sprawach w Polsce dotyczących zwłaszcza zorganizowanych grup przestępczych (...) sprawcy przerzucili się ze zwykłych telefonów na komunikatory i narzędzia, które w rękach polskiego państwa nie działały – stwierdził Ziobro w rozmowie.

Źródło: rp.pl

Prawo Karne Postępowanie Karne Pegasus

Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera Donalda Tuska, według informacji Onetu miała otrzymać status poszkodowanej w śledztwie dotyczącym politycznego wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Nieoficjalne źródła portalu wskazują także, że w najbliższym czasie ma dojść do przesłuchania Małgorzaty Tusk, żony premiera.

Pegasus. Córka premiera Donalda Tuska inwigilowana? Prokuratura nadała jej status pokrzywdzonej

