Szpitale, ale przede wszystkim samorządy, czekają też na rozporządzenie, które określi warunki techniczne, jakie powinny spełniać budowle ochronne (schrony i miejsca ukrycia). – Projekt rozporządzenia zostanie przygotowany w tym kwartale i wysłany do notyfikacji do Komisji Europejskiej, która potrwa do 90 dni, dlatego ministerstwo założyło, że przepisy wejdą w życie w III kwartale br. – komentuje Marczyński. Podkreśla także, że przepisy te będą miały zastosowanie do wniosków o pozwolenie na budowę składanych po 31 grudnia br.