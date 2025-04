Rozporządzenie, które we wtorek opublikowało MSWiA, określa szczegółowy sposób przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do użycia, warunki ich eksploatacji i zapewnienia porządku oraz niezbędne wyposażenie budowli ochronnej. Zgodnie z ustawą o obronie cywilnej, budowle ochronne to schrony i ukrycia, a kategoria obiektów zbiorowej ochrony obejmuje dodatkowo miejsca doraźnego schronienia, których warunki organizowania będą określone w odrębnym rozporządzeniu.

Jak przygotować schrony i miejsca doraźnego schronienia

Projekt wymienia szczegółowo czynności, które muszą wykonać organy ochrony ludności w celu przygotowania schronów i ukryć. Przygotowanie budowli ochronnych do użycia ma polegać m.in. na sprawdzeniu ich stanu, uprzątnięciu, sprawdzeniu prawidłowego działania instalacji i urządzeń technicznych, przygotowaniu miejsc do odpoczynku i spania oraz zapewnieniu – w zakresie własnych możliwości – wyposażenia. Obiekty trzeba też oznaczyć napisem „SCHRON” albo „UKRYCIE” oraz międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej.

Wskazano również obowiązki właścicieli i zarządców miejsc doraźnego schronienia, gdy dostaną nakaz przystosowania tych pomieszczeń do pełnienia funkcji obiektu zbiorowej ochrony. Jeśli w wyniku wizualnej oceny konstrukcji obiektu, w którym będzie zorganizowane miejsce doraźnego schronienia, stwierdzą, że obiekt nie spełnia wymogów do takiej funkcji, będą mieli obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym organ wydający nakaz przystosowania. Właściciele i zarządcy muszą też m.in. sprawdzić, czy prawidłowo działają instalacje i urządzenia techniczne, udrożnić wszystkie dojścia do obiektu i usunąć zbędne wyposażenie z wnętrza, doszczelnić i zabezpieczyć przed odłamkami otwory okienne i drzwiowe.

Za prawidłową eksploatację i porządek w obrębie budowli ochronnej będzie odpowiedzialny kierownik budowli ochronnej, którego wyznaczy właściciel lub zarządca budowli. Kierownik będzie miał prawo wydawać w tym celu wiążące polecenia określonego zachowania osobom przebywającym w budowli ochronnej.