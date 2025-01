Rödl & Partner stawia na rozwój. Integracja z zespołami Hogan Lovells

1 lipca 2020 r. grono Partnerów w Rödl & Partner powiększyło się o cztery osoby z Polski. To długoletni pracownicy firmy: dr iur. Monika Behrens, Jarosław Hein, Katarzyna Judkowiak i Marzena Rączkiewicz. Nowo mianowani Partnerzy wesprą dotychczasowe działania Renaty Kabas-Komorniczak (Partner Zarządzający), Therese Baginski, Magdaleny Ludwiczak i Liliane Preusser. Do grona Partnerów dołączyło w sumie 28 osób z Niemiec, Polski, Szwajcarii, Włoch, Łotwy, Słowacji, USA i Indii, w tym 6 kobiet i 22 mężczyzn. Wśród nich 9 osób reprezentuje audyt (w tym audyt IT), 7 doradztwo podatkowe i BPO, 9 doradztwo prawne, jest także 2 doradców dla przedsiębiorstw (energie odnawialne i IT) i jeden nowy Chief Operation Officer - doradca podatkowy, audytor oraz doradca IT.