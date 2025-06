Oprócz nagrody dla Polski, kancelaria CMS otrzymała także tytuł CEE Law Firm of the Year oraz Europe Law Firm of the Year. Wyróżnienia zostały przyznane w dowód uznania dla znakomitej jakości usług świadczonych przez CMS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz na polskim rynku usług prawnych.

- Otrzymanie tych nagród w roku, w którym świętujemy 30-lecie istnienia CMS w Polsce, jest zwieńczeniem trzech dekad naszej ciężkiej pracy, nieustannego rozwoju i budowania silnej pozycji na rynku. To nie pierwszy raz, kiedy otrzymujemy nagrodę dla Kancelarii Roku w Polsce. Ponowne wyróżnienie potwierdza naszą konsekwencję w działaniu i długoterminowej strategii. Wyniki uzyskane przez nas w tegorocznych rankingach Chambers Europe, a także coraz wyższe pozycje zajmowane w rankingach są dowodem profesjonalizmu i zaangażowania wszystkich naszych zespołów. W takiej chwili jak ta, pragnę podziękować naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzają, a także za trwałą, partnerską współpracę: to Wasze wsparcie pozwala nam iść naprzód i mierzyć coraz wyżej – mówi Andrzej Pośniak, partner zarządzający CMS w Polsce.

Nagrody Chambers Europe Awards 2025. Jak są przyznawane?

Nagrody Chambers Europe Awards 2025 zostały przyznane najlepszym z najlepszych europejskich kancelarii prawnych i prawników z różnych obszarów praktyki, w oparciu o informacje zebrane w ramach szczegółowego procesu badawczego przeprowadzonego na potrzeby przewodnika Chambers Europe Guide 2025.

CMS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą niezależne kancelarie prawne, świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Na całym świecie CMS posiada ponad 80 biur w ponad 45 państwach, w ramach których usługi prawne świadczy ponad 5 tys. prawników.