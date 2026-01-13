Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Rebranding jako świadomy krok do przodu. Dlaczego KKLW Wierzbicki i Wspólnicy staje się Wierzbicki&Co

Nowy brand nie zmienia fundamentów działalności kancelarii. Zespół pozostaje niezmienny, podobnie jak zakres świadczonych usług, relacje z klientami i partnerami oraz przyjęte standardy odpowiedzialności.

Publikacja: 13.01.2026 11:01

Rebranding jako świadomy krok do przodu. Dlaczego KKLW Wierzbicki i Wspólnicy staje się Wierzbicki&Co

Foto: materiał prasowy

dział prawa

Po ponad dekadzie obecności na rynku usług prawnych kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy rozpoczyna nowy etap swojej historii. Od stycznia 2026 roku działa pod nazwą Wierzbicki&Co (lub w skrócie W&Co). To zmiana, która nie jest rewolucją, lecz konsekwentnym krokiem wynikającym z dojrzałości organizacyjnej, rozwoju zespołu oraz ewolucji sposobu świadczenia usług prawnych.

Czytaj więcej:

Rebranding
Prawo w firmie
Rebranding: O czym należy pamiętać przy odświeżeniu marki lub zmianie

Pro

Wierzbicki&Co zamiast KKLW Wierzbicki i Wspólnicy

Rebranding kancelarii ma charakter strategiczny i porządkujący. Jego celem jest uproszczenie oraz wzmocnienie marki, a także dostosowanie jej komunikacji do współczesnych realiów biznesowych i oczekiwań klientów. Nowa nazwa lepiej oddaje sposób funkcjonowania kancelarii – oparty na współpracy, specjalizacji i zespołowym podejmowaniu decyzji – przy jednoczesnym zachowaniu osobistej odpowiedzialności za prowadzoną sprawę.

– Zmiana nazwy to naturalny efekt rozwoju kancelarii. Dziś jesteśmy zespołem o jasno określonej tożsamości, wysokich standardach pracy i partnerskim podejściu do klienta. Marka Wierzbicki&Co precyzyjniej komunikuje to, kim jesteśmy i jak pracujemy – podkreśla Przemysław Wierzbicki, partner zarządzający kancelarii.

Nowy brand nie zmienia fundamentów działalności kancelarii. Zespół pozostaje niezmienny, podobnie jak zakres świadczonych usług, relacje z klientami i partnerami oraz przyjęte standardy odpowiedzialności. Rebranding ma charakter wyłącznie wizerunkowy i komunikacyjny – jego rolą jest lepsze odzwierciedlenie rzeczywistej skali, jakości i nowoczesnego charakteru kancelarii.

Reklama
Reklama

Skrócona, czytelna nazwa W&Co wpisuje się w międzynarodowe standardy komunikacji marek profesjonalnych, jednocześnie zachowując ciągłość i rozpoznawalność budowaną przez lata. Towarzysząca jej nowa identyfikacja wizualna oraz uporządkowany język komunikacji mają wzmocnić spójność marki we wszystkich punktach kontaktu z rynkiem – od relacji z klientami po obecność w przestrzeni publicznej.

Rebranding w Wierzbicki&Co

Rebranding jest elementem długofalowej strategii rozwoju kancelarii. Nie jest próbą zmiany jej charakteru, lecz świadomym dopasowaniem formy do treści. Wierzbicki&Co to ta sama kancelaria, oparta na tych samych wartościach: skuteczności, profesjonalizmie i otwartości – dziś wyrażonych w sposób bardziej klarowny i adekwatny do wyzwań współczesnego świata prawa i biznesu.

Zmiana marki stanowi zapowiedź kolejnego etapu rozwoju – opartego na doświadczeniu, stabilności i jasno zdefiniowanym kierunku.

Kancelaria Wierzbicki&Co jest Partnerem Kancelarii RP.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kancelarie Prawnicze
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech
Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Prawo karne
Sędzia uchylił ENA dla Marcina Romanowskiego. Został wyłączony ze sprawy
Problem przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery pracownicze systematycznie powraca.
Nieruchomości
Rząd walczy z plagą. Chodzi o hotele dla pracowników
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Sądy i trybunały
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama