Po ponad dekadzie obecności na rynku usług prawnych kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy rozpoczyna nowy etap swojej historii. Od stycznia 2026 roku działa pod nazwą Wierzbicki&Co (lub w skrócie W&Co). To zmiana, która nie jest rewolucją, lecz konsekwentnym krokiem wynikającym z dojrzałości organizacyjnej, rozwoju zespołu oraz ewolucji sposobu świadczenia usług prawnych.

Wierzbicki&Co zamiast KKLW Wierzbicki i Wspólnicy

Rebranding kancelarii ma charakter strategiczny i porządkujący. Jego celem jest uproszczenie oraz wzmocnienie marki, a także dostosowanie jej komunikacji do współczesnych realiów biznesowych i oczekiwań klientów. Nowa nazwa lepiej oddaje sposób funkcjonowania kancelarii – oparty na współpracy, specjalizacji i zespołowym podejmowaniu decyzji – przy jednoczesnym zachowaniu osobistej odpowiedzialności za prowadzoną sprawę.

– Zmiana nazwy to naturalny efekt rozwoju kancelarii. Dziś jesteśmy zespołem o jasno określonej tożsamości, wysokich standardach pracy i partnerskim podejściu do klienta. Marka Wierzbicki&Co precyzyjniej komunikuje to, kim jesteśmy i jak pracujemy – podkreśla Przemysław Wierzbicki, partner zarządzający kancelarii.

Nowy brand nie zmienia fundamentów działalności kancelarii. Zespół pozostaje niezmienny, podobnie jak zakres świadczonych usług, relacje z klientami i partnerami oraz przyjęte standardy odpowiedzialności. Rebranding ma charakter wyłącznie wizerunkowy i komunikacyjny – jego rolą jest lepsze odzwierciedlenie rzeczywistej skali, jakości i nowoczesnego charakteru kancelarii.