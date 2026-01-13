Aktualizacja: 13.01.2026 11:53 Publikacja: 13.01.2026 11:01
Po ponad dekadzie obecności na rynku usług prawnych kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy rozpoczyna nowy etap swojej historii. Od stycznia 2026 roku działa pod nazwą Wierzbicki&Co (lub w skrócie W&Co). To zmiana, która nie jest rewolucją, lecz konsekwentnym krokiem wynikającym z dojrzałości organizacyjnej, rozwoju zespołu oraz ewolucji sposobu świadczenia usług prawnych.
Rebranding kancelarii ma charakter strategiczny i porządkujący. Jego celem jest uproszczenie oraz wzmocnienie marki, a także dostosowanie jej komunikacji do współczesnych realiów biznesowych i oczekiwań klientów. Nowa nazwa lepiej oddaje sposób funkcjonowania kancelarii – oparty na współpracy, specjalizacji i zespołowym podejmowaniu decyzji – przy jednoczesnym zachowaniu osobistej odpowiedzialności za prowadzoną sprawę.
– Zmiana nazwy to naturalny efekt rozwoju kancelarii. Dziś jesteśmy zespołem o jasno określonej tożsamości, wysokich standardach pracy i partnerskim podejściu do klienta. Marka Wierzbicki&Co precyzyjniej komunikuje to, kim jesteśmy i jak pracujemy – podkreśla Przemysław Wierzbicki, partner zarządzający kancelarii.
Nowy brand nie zmienia fundamentów działalności kancelarii. Zespół pozostaje niezmienny, podobnie jak zakres świadczonych usług, relacje z klientami i partnerami oraz przyjęte standardy odpowiedzialności. Rebranding ma charakter wyłącznie wizerunkowy i komunikacyjny – jego rolą jest lepsze odzwierciedlenie rzeczywistej skali, jakości i nowoczesnego charakteru kancelarii.
Skrócona, czytelna nazwa W&Co wpisuje się w międzynarodowe standardy komunikacji marek profesjonalnych, jednocześnie zachowując ciągłość i rozpoznawalność budowaną przez lata. Towarzysząca jej nowa identyfikacja wizualna oraz uporządkowany język komunikacji mają wzmocnić spójność marki we wszystkich punktach kontaktu z rynkiem – od relacji z klientami po obecność w przestrzeni publicznej.
Rebranding jest elementem długofalowej strategii rozwoju kancelarii. Nie jest próbą zmiany jej charakteru, lecz świadomym dopasowaniem formy do treści. Wierzbicki&Co to ta sama kancelaria, oparta na tych samych wartościach: skuteczności, profesjonalizmie i otwartości – dziś wyrażonych w sposób bardziej klarowny i adekwatny do wyzwań współczesnego świata prawa i biznesu.
Zmiana marki stanowi zapowiedź kolejnego etapu rozwoju – opartego na doświadczeniu, stabilności i jasno zdefiniowanym kierunku.
Kancelaria Wierzbicki&Co jest Partnerem Kancelarii RP.
