Odwołane loty, setki tysięcy osób bez prądu. Burza śnieżna paraliżuje USA

Ponad 670 tys. odbiorców w Stanach Zjednoczonych zostało pozbawionych prądu z powodu potężnej burzy śnieżnej. Władze obawiają się paraliżu wschodnich stanów przez intensywne opady śniegu. Odwołano już ponad 13 tys. lotów.

Publikacja: 25.01.2026 16:42

Przed nadejściem burzy Amerykanie zrobili zapasy. Na zdjęciu: puste półki w dziale mięsnym sklepu w St. Louis

Przed nadejściem burzy Amerykanie zrobili zapasy. Na zdjęciu: puste półki w dziale mięsnym sklepu w St. Louis

Foto: REUTERS Lawrence Bryant

Jakub Czermiński

Według prognoz synoptyków, w niedzielę oraz w nadchodzących dniach na znacznym obszarze Stanów Zjednoczonych można spodziewać się opadów śniegu lub marznącego deszczu, a także niskich temperatur.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zaakceptował wprowadzenie stanu klęski żywiołowej dla stanów Tennessee, Georgia, Karolina Południowa, Karolina Północna, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjana, Mississippi, Indiana, Wirginia i Wirginia Zachodnia. Dodał, że jego administracja ściśle współpracuje z Federalną Agencją Zarządzania Kryzysowego (FEMA), gubernatorami oraz stanowymi zespołami zarządzania kryzysowego, „by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo”.

Czytaj więcej

Oblodzona droga w Norwood w stanie New Jersey
Klęski żywiołowe
Oklahoma i Teksas szykują się na ekstremalne śnieżyce i mróz

Nad USA nadciąga burza śnieżna. Donald Trump: Uważajcie na siebie

We wpisie w mediach społecznościowych amerykański prezydent określił zbliżającą się śnieżycę mianem „historycznej”. „Otrzymałem informacje o rekordowej fali mrozów i historycznej burzy śnieżnej, które w ten weekend nawiedzą znaczną część Stanów Zjednoczonych. Administracja Trumpa koordynuje działania z władzami stanowymi i lokalnymi. FEMA jest w pełni przygotowana do reagowania. Uważajcie na siebie i trzymajcie się ciepło!” – napisał.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS) podał, że stan nadzwyczajny w związku z pogodą ogłosiły władze siedemnastu stanów oraz Dystryktu Kolumbii. Stojąca na czele DHS Kristi Noem zaapelowała do Amerykanów, by podjęli środki ostrożności. – Będzie bardzo, bardzo zimno. Dlatego zachęcamy wszystkich do zaopatrzenia się w paliwo i żywność. Wspólnie przez to przejdziemy – mówiła na konferencji prasowej w sobotę. Zadeklarowała, że ekipy remontowe pracują tak szybko, jak to możliwe.

Pusta lodówka w sklepie w St. Louis (Missouri)

Pusta lodówka w sklepie w St. Louis (Missouri)

Foto: REUTERS/Lawrence Bryant

Setki tysięcy osób bez prądu, prawie 14 tys. odwołanych lotów

Agencja Reutera podała, że do godz. 8.30 czasu lokalnego w niedzielę ponad 670 tys. odbiorców w Stanach Zjednoczonych było pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Najgorsza sytuacja była w Mississippi, Teksasie, Tennessee i Luizjanie – w każdym z tych stanów było ponad 100 tys. osób bez prądu. Przerwy w dostawach wystąpiły także w Kentucky, Georgii, Wirginii i Nowym Meksyku.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NHS) ostrzegła przed niezwykle rozległą burzą śnieżną, która spowoduje znaczne oblodzenia w południowo-wschodniej części kraju. Synoptycy prognozowali „paraliżujące, a lokalnie nawet katastrofalne” skutki burzy.

Na międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie przygotowano się na walkę ze skutkami zapowiadanej burzy śnieżnej

Na międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie przygotowano się na walkę ze skutkami zapowiadanej burzy śnieżnej

Foto: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Z danych serwisu FlightAware wynika, że w USA odwołano ponad 9990 lotów zaplanowanych na niedzielę. W sobotę odwołano ponad 4000 lotów. Największe amerykańskie linie lotnicze ostrzegły pasażerów przed możliwymi nagłymi zmianami w rozkładzie lotów i kolejnymi odwołaniami lotów. Ponad 13 tys. odwołanych lotów w ciągu dwóch dni to największa liczba w USA od czasów pandemii koronawirusa.

Źródło: rp.pl / Reuters, CNN

