Według prognoz synoptyków, w niedzielę oraz w nadchodzących dniach na znacznym obszarze Stanów Zjednoczonych można spodziewać się opadów śniegu lub marznącego deszczu, a także niskich temperatur.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zaakceptował wprowadzenie stanu klęski żywiołowej dla stanów Tennessee, Georgia, Karolina Południowa, Karolina Północna, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjana, Mississippi, Indiana, Wirginia i Wirginia Zachodnia. Dodał, że jego administracja ściśle współpracuje z Federalną Agencją Zarządzania Kryzysowego (FEMA), gubernatorami oraz stanowymi zespołami zarządzania kryzysowego, „by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo”.

Nad USA nadciąga burza śnieżna. Donald Trump: Uważajcie na siebie

We wpisie w mediach społecznościowych amerykański prezydent określił zbliżającą się śnieżycę mianem „historycznej”. „Otrzymałem informacje o rekordowej fali mrozów i historycznej burzy śnieżnej, które w ten weekend nawiedzą znaczną część Stanów Zjednoczonych. Administracja Trumpa koordynuje działania z władzami stanowymi i lokalnymi. FEMA jest w pełni przygotowana do reagowania. Uważajcie na siebie i trzymajcie się ciepło!” – napisał.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS) podał, że stan nadzwyczajny w związku z pogodą ogłosiły władze siedemnastu stanów oraz Dystryktu Kolumbii. Stojąca na czele DHS Kristi Noem zaapelowała do Amerykanów, by podjęli środki ostrożności. – Będzie bardzo, bardzo zimno. Dlatego zachęcamy wszystkich do zaopatrzenia się w paliwo i żywność. Wspólnie przez to przejdziemy – mówiła na konferencji prasowej w sobotę. Zadeklarowała, że ekipy remontowe pracują tak szybko, jak to możliwe.