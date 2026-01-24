Aktualizacja: 24.01.2026 09:56 Publikacja: 24.01.2026 09:37
Michał Kolanko pisał w „Rzeczpospolitej”, że Jarosław Kaczyński chce, aby PiS znalazł w tym roku kandydata na premiera po wyborach parlamentarnych z 2027 roku, który stałby się twarzą Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami. „Jeśli PiS miałby na kogoś postawić, to musi to być ktoś, kto »uciągnie« kampanię parlamentarną, sprawdzi się w mediach, będzie osobą poważaną w samej partii, z pewnego rodzaju autorytetem wewnętrznym. Argument dotyczący młodości też się pojawia, ale nie musi być decydujący. Tak jak kwestia tego, czy wybór kandydata będzie jednocześnie akceptowalny dla wszystkich frakcji oraz prezesa PiS” – pisze dziennikarz działu krajowego „Rzeczpospolitej”.
W czasie styczniowego spotkania kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej i późniejszego wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS Jarosław Kaczyński miał powiedzieć wprost Mateuszowi Morawieckiemu, że ten nie zostanie premierem. TVN24, ujawniając kulisy tych spotkań podał, że według prezesa PiS dla byłego premiera osiem lat rządów PiS w latach 2015-2023 jest zbyt dużym obciążeniem.
Kaczyński miał też sygnalizować, że kandydatem na premiera powinien być polityk młodszego pokolenia, który nie przekroczył 50 lat. Wyklucza to z grona potencjalnych kandydatów chociażby byłego wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka (56 lat).
Wśród potencjalnych kandydatów na premiera wymienia się obecnego szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewa Boguckiego (w przeszłości był nawet rozważany jako jeden z kandydatów na prezydenta), byłego wojewodę zachodniopomorskiego. W kontekście objęcia urzędu premiera przez polityka młodszego pokolenia wymienia się też Tobiasza Bocheńskiego, europosła PiS, byłego wojewodę łódzkiego i mazowieckiego, byłego kandydata na prezydenta Warszawy. Wpływowym politykiem w tzw. frakcji maślarzy jest też europoseł Patryk Jaki, który pod nieobecność Zbigniewa Ziobry spowodowaną jego ciężką chorobą kierował Suwerenną Polską i to on wprowadził ją w struktury PiS (jest obecnie wiceprezesem tej partii). PiS w styczniu przedstawił też nową inicjatywę, budowę Portu Haller, której twarzą uczynił innego polityka młodszego pokolenia, 36-letniego posła Kacpra Płażyńskiego. Wśród potencjalnych kandydatów na premiera spośród polityków młodszego pokolenia w naszym sondażu spytaliśmy też o Pawła Szefernakera (38 lat), byłego szefa MSWiA (w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego), a także szefa sztabu wyborczego Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, a obecnie szefa gabinetu Nawrockiego.
Spośród wskazanych w sondażu kandydatów najwięcej wskazań jako dobry kandydat na premiera – 14 proc. – uzyskał Patryk Jaki.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
6,9 proc. badanych uważa, że dobrym kandydatem na premiera spośród polityków młodszego pokolenia w PiS byłby Zbigniew Bogucki.
5,4 proc. respondentów widziałoby w tej roli Pawła Szefernakera.
Zdaniem 5 proc. badanych dobrym kandydatem na premiera byłby Tobiasz Bocheński.
4,1 proc. respondentów wskazało, że dobrym kandydatem na premiera byłby Kacper Płażyński.
Według 41,3 proc. ankietowanych żaden z tych polityków nie nadaje się na premiera.
23,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
– Patryk Jaki mógłby sprawować rolę szefa rządu w opinii blisko co piątego badanego między 35 a 49 rokiem życia (18 proc.) i takiego samego odsetka respondentów z wykształceniem średnim. Z uwagi na miejsce zamieszkania Patryka Jakiego za dobrego kandydata na premiera najczęściej uważają badani z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (18 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 20-21 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
