Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego PiS nie może zrezygnować ze współpracy z Zbigniewem Ziobrą?

Czy prezydent i jego kancelaria były zaangażowane w przyznanie Ziobrze azylu na Węgrzech?

Jakie jest stanowisko Konfederacji wobec działań Zbigniewa Ziobry?

Jaki wpływ na wizerunek PiS ma ucieczka wiceprezesa partii na Węgry?

Jak Donald Tusk i inni politycy postrzegają uzyskanie azylu przez byłego ministra sprawiedliwości?

W środę w TVP Info miał się odbyć wywiad ze Zbigniewem Ziobrą. Wiceprezes PiS udzielił wcześniej kilku wywiadów, m.in. TVN24 po przyznaniu mu azylu na Węgrzech. Rozmowa w publicznej telewizji w ostatniej chwili została odwołana. Dzień wcześniej Mariusz Gosek, polityk PiS związany z Ziobrą wyszedł ze studia TVP Info po tym, jak nie był zadowolony z tego, że prowadzący program pod jego koniec nie dał mu się ponownie odnieść do sprawy Ziobry na Węgrzech.

– Będziemy wszędzie przedstawiać swoją wersję wydarzeń i mówić, jak wygląda prawda oraz odkłamywać informacje przedstawiane przez reżim Tuska – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jedna z osób związanych z Ziobrą. Były minister zapowiedział założenie kanału na YouTube i kontynuowanie ofensywy medialnej. Problem w tym, że najbliższe otoczenie polityka i on sam dezinformują opinię publiczną i dziennikarzy.

Czy Karol Nawrocki pomagał Zbigniewowi Ziobrze zdobyć azyl na Węgrzech?

– Prezydent pięknie się zachowuje i pomagał w zdobyciu azylu na Węgrzech – mówi w rozmowie z „Rz” bliski współpracownik Ziobry. Czy rzeczywiście? Zapytaliśmy o to Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta i Marcina Przydacza, ministra z Kancelarii Prezydenta zajmującego się sprawami zagranicznymi. Obaj definitywnie zaprzeczyli. – Odpowiem krótko, panie redaktorze: nie – powiedział nam Leśkiewicz. – Nic mi o tym nie wiadomo – usłyszeliśmy od Marcina Przydacza. Przebywający w Wielkiej Brytanii prezydent publicznie powiedział, że on nie wyjechałby z Polski, będąc w sytuacji polityka PiS, choć również twierdził, że węgierskie państwo miało prawo podjąć decyzję o azylu, a w Polsce Ziobro nie mógłby liczyć na sprawiedliwy proces.