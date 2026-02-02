Grammy to jedna z czterech najważniejszych nagród przyznawanych w USA w rozrywce – obok nagród Emmy (za produkcje telewizyjne), Oscarów (za produkcje filmowe) i nagród Tony (za produkcje teatralne). Nagrody Grammy przyznawane są przez Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych za osiągnięcia w branży fonograficznej. W tym roku nagrodę przyznano po raz 68.

Reklama Reklama

Nagroda dla najlepszego nowego artysty trafiła do Olivii Dean.

Za piosenkę roku uznano utwór „Wildflower” Billie Eilish.