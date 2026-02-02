Rzeczpospolita
Nagrody Grammy rozdane: Bad Bunny ze statuetką za album roku

Bad Bunny, portorykański raper, piosenkarz i producent otrzymał tegoroczną nagrodę Grammy w kategorii album roku (za „Debí Tirar Más Fotos”). Z kolei Kendrick Lamar i SZA zdobyli nagrodę Grammy w kategorii nagranie roku za utwór „luther”.

Publikacja: 02.02.2026 06:09

Bad Bunny zdobył nagrodę Grammy w kategorii Album Roku

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Grammy to jedna z czterech najważniejszych nagród przyznawanych w USA w rozrywce – obok nagród Emmy (za produkcje telewizyjne), Oscarów (za produkcje filmowe) i nagród Tony (za produkcje teatralne). Nagrody Grammy przyznawane są przez Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych za osiągnięcia w branży fonograficznej. W tym roku nagrodę przyznano po raz 68. 

Nagroda dla najlepszego nowego artysty trafiła do Olivii Dean. 

Za piosenkę roku uznano utwór „Wildflower” Billie Eilish. 

Więcej informacji wkrótce

