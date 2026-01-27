Do trzech razy sztuka. Rząd za nowymi zasadami zdawania egzaminu sędziowskiego

Aktualizacja: 27.01.2026 18:15 Publikacja: 27.01.2026 17:15
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Foto: PAP / Jacek Bednarczyk
Oznacza to, że środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów może w końcu doczekać się zmian, które postulowało od lat. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami aplikantom aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej przysługują dwie próby podejścia do egzaminu zawodowego. Dwukrotne oblanie tych egzaminów w jednym roku kalendarzowym definitywnie zamyka drogę do ukończenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Czytaj więcej
Od marca 2026 r. aplikanci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej będą kierowani do KSSiP w Kra...
We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, nad którym resort sprawiedliwości pracował od miesięcy. Zaproponowano w nim wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego dwukrotnie i za każdym razem go nie zdały.
Prawo do dwóch podejść będą miały osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.
Z kolei możliwość jednokrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.
Zgodnie z projektem uprawnienie do trzeciej próby nie będzie natomiast przysługiwać aplikantowi, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie i nie uzyskał zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie lub odstąpił bez usprawiedliwienia od egzaminu w czasie jego trwania.
Czytaj więcej
Aplikacja uzupełniająca powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Należałoby wprowadzić możliwość wie...
Projekt szczegółowo reguluje też okres, w jakim poszczególni kandydaci będą mogli ponownie przystąpić do egzaminu.
– Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego po raz pierwszy będzie mógł ponownie przystąpić do tego egzaminu w bezpośrednio kolejnym terminie (tj. terminie, w którym do egzaminu przystępują aplikanci z kolejnego rocznika aplikacji), natomiast aplikant, który dwukrotnie nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu nie później niż w ciągu pięciu lat od dnia ukończenia aplikacji – argumentują autorzy projektu.
Co ważne, prawo do dodatkowego przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego albo sędziowskiego zyskają też aplikanci, którzy dwukrotnie oblali go w latach 2013-2025. Będą oni mogli ponownie jeden raz przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie nowelizacji.
Wyniki egzaminu sędziowskiego w 2025 r. były najgorsze od lat. Spośród 258 aplikantów, którzy do niego podeszli nie zdało go 81 osób. Oznacza to, że egzamin oblał co trzeci zdający. W konsekwencji dyrektor KSSiP Piotr Girdwoyń w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaproponował konkretne rozwiązania: aplikacja uzupełniająca powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy, należałoby wprowadzić możliwość wielokrotnego zdawania egzaminu, a egzaminy ustne powinny być nagrywane.
Etap legislacyjny: przyjęte przez rząd
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Ministerstwo Fi...
Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi standar...
Przez ostatnie 10 lat żaden prokurator w największym polskim mieście nie odpowiedział z własnej kieszeni za nies...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Waldemar Żurek zapowiedział wprowadzenie jednolitych zasad działania prokuratury wobec recydywistów drogowych. C...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas