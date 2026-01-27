Do trzech razy sztuka. Rząd za nowymi zasadami zdawania egzaminu sędziowskiego

Z tego artykułu dowiesz się: Na jaką zmianę w przepisach mogą liczyć absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury?

Jakie postulaty dotyczące egzaminów sędziowskich i prokuratorskich zostały uwzględnione w nowym projekcie?

Kto ma prawo skorzystać z trzeciej próby zdania egzaminu według nowego projektu?

Jakie były wyniki egzaminu sędziowskiego w 2025 roku i jak zareagowano na te wyniki?

Oznacza to, że środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów może w końcu doczekać się zmian, które postulowało od lat. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aplikantom aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej przysługują dwie próby podejścia do egzaminu zawodowego. Dwukrotne oblanie tych egzaminów w jednym roku kalendarzowym definitywnie zamyka drogę do ukończenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Rząd przyjął projekt. Aplikanci sędziowscy i prokuratorscy z trzecią szansą na zdanie egzaminu

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, nad którym resort sprawiedliwości pracował od miesięcy. Zaproponowano w nim wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego dwukrotnie i za każdym razem go nie zdały.