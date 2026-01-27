Rzeczpospolita
Prawo
Do trzech razy sztuka. Rząd za nowymi zasadami zdawania egzaminu sędziowskiego

Trzy, a nie jak dziś dwie, szanse na zdanie egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego będą mieli absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rozwiązanie to przewidziano w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie nowelizacji przepisów.

Publikacja: 27.01.2026 17:15

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Foto: PAP / Jacek Bednarczyk

Mateusz Mikowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jaką zmianę w przepisach mogą liczyć absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury?
  • Jakie postulaty dotyczące egzaminów sędziowskich i prokuratorskich zostały uwzględnione w nowym projekcie?
  • Kto ma prawo skorzystać z trzeciej próby zdania egzaminu według nowego projektu?
  • Jakie były wyniki egzaminu sędziowskiego w 2025 roku i jak zareagowano na te wyniki?

Oznacza to, że środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów może w końcu doczekać się zmian, które postulowało od lat. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aplikantom aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej przysługują dwie próby podejścia do egzaminu zawodowego. Dwukrotne oblanie tych egzaminów w jednym roku kalendarzowym definitywnie zamyka drogę do ukończenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
Aplikacje i egzaminy
Aplikacja sędziowska i prokuratorska bliżej domu. Jest projekt rozporządzenia

Rząd przyjął projekt. Aplikanci sędziowscy i prokuratorscy z trzecią szansą na zdanie egzaminu

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, nad którym resort sprawiedliwości pracował od miesięcy. Zaproponowano w nim wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego dwukrotnie i za każdym razem go nie zdały.

Prawo do dwóch podejść będą miały osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.

Z kolei możliwość jednokrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.

Zgodnie z projektem uprawnienie do trzeciej próby nie będzie natomiast przysługiwać aplikantowi, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie i nie uzyskał zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie lub odstąpił bez usprawiedliwienia od egzaminu w czasie jego trwania.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Aplikacje i egzaminy
Najgorszy wynik zdawalności na egzaminie sędziowskim od lat

Kto i kiedy będzie mógł ponownie do nich podchodzić? Nowe zasady egzaminów sędziowskich i prokuratorskich.

Projekt szczegółowo reguluje też okres, w jakim poszczególni kandydaci będą mogli ponownie przystąpić do egzaminu.

– Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego po raz pierwszy będzie mógł ponownie przystąpić do tego egzaminu w bezpośrednio kolejnym terminie (tj. terminie, w którym do egzaminu przystępują aplikanci z kolejnego rocznika aplikacji), natomiast aplikant, który dwukrotnie nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu nie później niż w ciągu pięciu lat od dnia ukończenia aplikacji – argumentują autorzy projektu.

Co ważne, prawo do dodatkowego przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego albo sędziowskiego zyskają też aplikanci, którzy dwukrotnie oblali go w latach 2013-2025. Będą oni mogli ponownie jeden raz przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Wyniki egzaminu sędziowskiego w 2025 r. były najgorsze od lat. Spośród 258 aplikantów, którzy do niego podeszli nie zdało go 81 osób. Oznacza to, że egzamin oblał co trzeci zdający. W konsekwencji dyrektor KSSiP Piotr Girdwoyń w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaproponował konkretne rozwiązania: aplikacja uzupełniająca powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy, należałoby wprowadzić możliwość wielokrotnego zdawania egzaminu, a egzaminy ustne powinny być nagrywane.

Etap legislacyjny: przyjęte przez rząd

Źródło: rp.pl

Rząd Prokuratorzy Sędziowie Projekty Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
