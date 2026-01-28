Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego miała w środę zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu sędziemu Piotrowi Schabowi, odwołanemu w ubiegłym roku z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura, która chce postawić mu zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień związane z ukrywaniem akt postępowań dyscyplinarnych.

Reklama Reklama

Sąd Najwyższy odracza sprawę immunitetową sędziego Piotra Schaba. Są wątpliwości co do legalności prokuratorów

Orzekająca jednoosobowo sędzia Maria Szczepaniec nie rozstrzygnęła jednak tej sprawy i jeszcze przed rozpoczęciem merytorycznego rozpoznawania wniosku prokuratury odroczyła posiedzenie bezterminowo.

– SN dostrzega wątpliwości w dalszym rozstrzyganiu tej sprawy. Zasadnicza wątpliwość wynika z tego, że wniosek w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności sędziego Piotra Schaba z 9 lipca 2024 r. został podpisany przez pełniącego obowiązki naczelnika wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej Dariusza Makowskiego. Sąd ma poważne wątpliwości, czy wniosek pochodzi od osoby uprawnionej. Druga wątpliwość dotyczy możliwości działania pani prokurator, która stawiła się na dzisiejsze posiedzenie i tego, czy jest osobą prawidłowo powołaną – stwierdziła sędzia Szczepaniec.

Oznacza to, że Sąd Najwyższy będzie badał, czy wymienieni prokuratorzy zostali m.in. powołani na swoje stanowiska w sposób prawidłowy. A to w tej sprawie wydaje się kluczowe, bowiem pod aktami kierującymi ich na te funkcje podpisał się prokurator krajowy Dariusz Korneluk, który według części środowiska prokuratorskiego i sędziowskiego nie jest legalnym prokuratorem krajowym.