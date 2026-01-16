Dariusz Korneluk odpowiada prezydentowi. „Nie jest to dla mnie autorytet prawny"

Aktualizacja: 16.01.2026 09:21 Publikacja: 16.01.2026 08:48
Zastępca Prokuratora Generalnego Dariusz Korneluk
Foto: PAP/Tomasz Gzell
W ostatni poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Dariuszem Barskim. W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie głowy państwa napisano, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki spotkał się z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim, który dokładnie dwa lata temu został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji".
W komunikacie zaznaczono, że do odwołania „Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda Prezydenta RP. Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą". – To, że jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone – dodano.
Na zakończenie podkreślono: „To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa".
O poniedziałkowe spotkanie i stanowisko prezydenta pytany był w piątek w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. – Prezydent nie jest prawnikiem, nie jest to także dla mnie autorytet prawny – stwierdził Korneluk, dodając, że "prezydent spotkał się z prokuratorem w stanie spoczynku, Dariuszem Barskim".
Korneluk powołał się na szereg orzeczeń. – Ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie stwierdzające jednoznacznie, że Dariusz Barski nie był prokuratorem krajowym – podkreślił.
Przypomnijmy, że w styczniu 2024 r. prok. Dariusz Barski odebrał pismo od ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on prokuratorem krajowym. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym – zdaniem Bodnara – przywróceniem Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę 16 lutego 2022 r., ponieważ została ona oparta na nieobowiązujących już wówczas przepisach przejściowych Prawa o prokuraturze. Decyzją premiera stanowisko po Barskim zajął na krótko Jacek Bilewicz, a 14 marca 2024 r. premier Donald Tusk powołał na stanowisko prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.
