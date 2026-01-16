Dariusz Korneluk odpowiada prezydentowi. „Nie jest to dla mnie autorytet prawny"

W ostatni poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Dariuszem Barskim. W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie głowy państwa napisano, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki spotkał się z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim, który dokładnie dwa lata temu został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji".

W komunikacie zaznaczono, że do odwołania „Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda Prezydenta RP. Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą". – To, że jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone – dodano.

Na zakończenie podkreślono: „To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa".

Dariusz Korneluk: Prezydent nie jest prawnikiem

O poniedziałkowe spotkanie i stanowisko prezydenta pytany był w piątek w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. – Prezydent nie jest prawnikiem, nie jest to także dla mnie autorytet prawny – stwierdził Korneluk, dodając, że "prezydent spotkał się z prokuratorem w stanie spoczynku, Dariuszem Barskim".