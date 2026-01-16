Reklama
Rzeczpospolita
Prawo
Dariusz Korneluk odpowiada prezydentowi. „Nie jest to dla mnie autorytet prawny"

- Pan prezydent spotkał się z prokuratorem w stanie spoczynku, Dariuszem Barskim - stwierdził prokurator krajowy Dariusz Korneluk, odnosząc się poniedziałkowego oświadczenia kancelarii prezydenta.

Publikacja: 16.01.2026 08:48

Zastępca Prokuratora Generalnego Dariusz Korneluk

Zastępca Prokuratora Generalnego Dariusz Korneluk

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Mateusz Adamski

W ostatni poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Dariuszem Barskim. W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie głowy państwa napisano, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki spotkał się z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim, który dokładnie dwa lata temu został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji".

W komunikacie zaznaczono, że do odwołania „Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda Prezydenta RP. Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą". – To, że jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone – dodano.

Na zakończenie podkreślono: „To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa".

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Trwa batalia o immunitet Małgorzaty Manowskiej. Nowy ruch Piotra Andrzejewskiego

Dariusz Korneluk: Prezydent nie jest prawnikiem

O poniedziałkowe spotkanie i stanowisko prezydenta pytany był w piątek w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. – Prezydent nie jest prawnikiem, nie jest to także dla mnie autorytet prawny – stwierdził Korneluk, dodając, że "prezydent spotkał się z prokuratorem w stanie spoczynku, Dariuszem Barskim".

Korneluk powołał się na szereg orzeczeń. – Ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie stwierdzające jednoznacznie, że Dariusz Barski nie był prokuratorem krajowym – podkreślił.

Przypomnijmy, że w styczniu 2024 r. prok. Dariusz Barski odebrał pismo od ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on prokuratorem krajowym. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym – zdaniem Bodnara – przywróceniem Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę 16 lutego 2022 r., ponieważ została ona oparta na nieobowiązujących już wówczas przepisach przejściowych Prawa o prokuraturze. Decyzją premiera stanowisko po Barskim zajął na krótko Jacek Bilewicz, a 14 marca 2024 r. premier Donald Tusk powołał na stanowisko prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.

Dariusz Barski
Prawo karne
Zmiany Bodnara w Prokuraturze Krajowej. Sąd: to nie był zamach stanu

Źródło: rp.pl

Osoby Dariusz Barski Karol Nawrocki Dariusz Korneluk Prokuratura Krajowa
