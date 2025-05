Ponadto sąd stwierdził, iż „Nie ulega wątpliwości, że Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny mógł mieć uzasadnione wątpliwości, czy skarżący faktycznie został skutecznie przywrócony do służby czynnej". Jak podkreślono, „w sprawie tej nie mamy do czynienia z bezprawnym odwołaniem Prokuratora Krajowego, jak skarżący i zawiadamiający oraz wspierający ich prawnicy opisują działanie Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego. Nie zostały w tej sprawie uruchomione żadne procedury, nie podjęto żadnych działań w celu przeprowadzenia innych zmian kadrowych na tym szczeblu, choć nie jest tajemnicą, że pozostawieni przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Zastępcy nie podjęli lojalnej i merytorycznej współpracy z aktualnym przełożonym. Taki stan nie przyczynia się do stabilizacji pracy zarządzanej przez nich jednostki, nie utrwala pewności obrotu prawnego i wiarygodności najważniejszych instytucji państwowych, w tym stojących na straży ochrony praworządności, do czego odwołują się zawiadamiający."

Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił również stanowisko prokuratora, iż w związku ze zmianami w Prokuraturze Krajowej w styczniu 2024 r. nie doszło do „zamachu stanu", tj. do zmiany przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy w komunikacie.



Przypomnijmy, iż 27 września 2024 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej podjął uchwałę zgodnie z którą przywrócenie do służby prok. Dariusza Barskiego i powołanie go na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawną i było skuteczne. W reakcji na tę uchwałę oświadczenie opublikowała Prokuratura Krajowa. Napisano w nim, że "stanowisko w sprawie o sygn. I KZP 3/24 nie jest uchwałą Sądu Najwyższego w rozumieniu art. 441 kpk. Stanowisko to nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ zostało podjęte przez osoby nieuprawnione".