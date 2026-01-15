Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Immunitet Małgorzaty Manowskiej. Sędzia Piotr Andrzejewski chce legalizacji wniosków prokuratury

Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski w wydanym zarządzeniu zwrócił się do Dariusza Barskiego - odsuniętego od funkcji Prokuratora Krajowego w styczniu 2024 r. - o zajęcia stanowiska, które zalegalizowałoby wnioski prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej.

Publikacja: 15.01.2026 10:05

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Rafał Guz

Mateusz Adamski

Jak pisaliśmy we wtorek na łamach rp.pl, batalia o uchylenie immunitetu I prezes SN Małgorzaty Manowskiej trwa od lipca ubiegłego roku i toczy się na dwóch frontach. Pierwszym z nich jest sam Sąd Najwyższy, ściśle mówiąc Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Drugim zaś jest Trybunał Stanu, którego Manowska jest przewodniczącą. O uchylenie immunitetu I prezes SN stara się prokuratura, która zamierza ścigać ją pod trzema zarzutami, w tym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu na niejawnym posiedzeniu umorzył postępowanie z powodu niespełnienia wymaganego kworum i braku wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela. Prokuratura całkowicie nie zgodziła się z tą decyzją, uznała ją za niezasadną i niedopuszczalną. Jeszcze we wrześniu śledczy ponowili wniosek o uchylenie immunitetu. Jednak znów bez powodzenia. Zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski wydał zarządzenie, w którym zwrócił prokuraturze wniosek „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”. Powodem miał być brak odpowiedniego umocowania autora wniosku, który został – w ocenie Andrzejewskiego – nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz. A tego ostatniego, podobnie jak i Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka, sędzia Andrzejewski uznaje za uzurpatorów bezprawnie pełniących swoje funkcje.

Kilka dni później Prokurator Generalny ponownie przesłał wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej na posiedzeniu pełnego składu Trybunału. Co ważne, Waldemar Żurek domaga się też wyłączenia Piotra Andrzejewskiego od rozstrzygania tej sprawy.

Czytaj więcej

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Immunitet Manowskiej. Sędziowie Trybunału Stanu ostro o prokuraturze

Nowe zarządzenie sędziego Piotra Andrzejewskiego

W środę Trybunał Stanu opublikował nowe zarządzenie Piotra Andrzejewskiego. Wiceprzewodniczący TS wystąpił w nim do Dariusza Barskiego o zajęcie stanowiska, które ma zalegalizować wnioski prokuratury w sprawie Małgorzaty Manowskiej i umożliwić ich merytoryczne rozpoznanie.

Reklama
Reklama

W dokumencie czytamy: „Po zajęciu stanowiska przez Prokuratora Krajowego dublowanego bez wymaganej jako warunku sine qua non zgody Prezydenta RP, to jest dopełnieniu trybu legalizacyjnego – wnioski zostaną bezzwłocznie poddane rozpoznaniu, o ile aktualny skład personalny Trybunału Stanu zachowa zdolność orzeczniczą wobec wyłączeń jego członków w trybie art. 40 i 41 k.p.k.”.

Jednocześnie Andrzejewski stwierdził, iż „do czasu spełnienia tego wymogu wszelkie wnioski Urzędu prokuratorskiego w składach personalnych dokonanych z pominięciem w/w zgody Prezydenta RP jak i wnioski wyłączonych z mocy ustawy (inhabilis) potwierdzone orzeczeniem Trybunału Stanu z dnia 29 sierpnia 2025 r, sygn. akt TS 1/25 członków Trybunału Stanu, pozostawia się bez rozpoznania”.

Przypomnijmy, że w styczniu 2024 r. prok. Dariusz Barski odebrał pismo od ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on prokuratorem krajowym. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym – zdaniem Bodnara – przywróceniem Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę 16 lutego 2022 r., ponieważ została ona oparta na nieobowiązujących już wówczas przepisach przejściowych Prawa o prokuraturze. Decyzją premiera stanowisko po Barskim zajął na krótko Jacek Bilewicz. Obecnie funkcję tę pełni Dariusz Korneluk.

Czytaj więcej

prof. Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
To dlatego Małgorzata Manowska nie straciła immunitetu

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Trybunał Stanu Małgorzata Manowska
Koniec z masowym oblewaniem kursantów? Pomóc ma nowy system
Prawo drogowe
Koniec z masowym oblewaniem kursantów? Pomóc ma nowy system
XIII Liceum Ogólnokształcące ze Szczecina uplasowało się na trzecim miejscu wśród najlepszych liceów
Edukacja i wychowanie
Oto najlepsze licea i technika w Polsce. Wyniki rankingu Perspektywy 2026
Radczyni generalna w biurze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka prok. Ewa Wrzosek
Opinie Prawne
Szymaniak: A ile dywizji ma prokuratura, czyli o powodach obrony Ewy Wrzosek
Według informacji z grudnia, na ok. 2500 gmin, przyjąć plan udało się sześciu.
Samorząd
To już pewne. Będzie więcej czasu na przygotowanie planów ogólnych
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Sądy i trybunały
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama