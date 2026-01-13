Aktualizacja: 13.01.2026 11:53 Publikacja: 13.01.2026 10:40
Batalia o uchylenie immunitetu I prezes SN Małgorzacie Manowskiej trwa od lipca ubiegłego roku i toczy się na dwóch frontach. Pierwszym z nich jest sam Sąd Najwyższy, ściśle mówiąc Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Drugim zaś jest Trybunał Stanu, którego Manowska jest przewodniczącą. O uchylenie immunitetu I prezes SN stara się prokuratura, która zamierza ścigać ją pod trzema zarzutami, w tym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
Na obu frontach pojawiają się jednak przeszkody w ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu na niejawnym posiedzeniu umorzył postępowanie z powodu niespełnienia wymaganego kworum i braku wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela. Prokuratura całkowicie nie zgodziła się z tą decyzją, uznała ją za niezasadną i niedopuszczalną.
W rezultacie jeszcze we wrześniu śledczy ponowili wniosek o uchylenie immunitetu. Jednak znów bez powodzenia. Zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski wydał zarządzenie, w którym zwrócił prokuraturze wniosek „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”. Powodem miał być brak odpowiedniego umocowania autora wniosku, który został – w ocenie Andrzejewskiego – nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz. A tego ostatniego, podobnie jak i Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka, sędzia Andrzejewski uznaje za uzurpatorów bezprawnie pełniących swoje funkcje.
Na odpowiedź prokuratury nie trzeba było dług czekać. Kilka dni później Prokurator Generalny ponownie przesłał wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej na posiedzeniu pełnego składu Trybunału. Co ważne Waldemar Żurek domaga się też wyłączenia Piotra Andrzejewskiego od rozstrzygania tej sprawy.
To jednak nie wszystko. Jak ustaliliśmy w grudniu Prokuratura Krajowa skierowała pismo do zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Jacka Dubois, w którym zwrócono się o zwołanie posiedzenia pełnego składu i ostateczne rozstrzygnięcie sprawy immunitetowej I prezes SN.
Zapytaliśmy mec. Jacka Dubois o to pismo. – Odpowiedziałem prokuratorowi na to pismo. Jednocześnie wskazałem na niekonsekwencję prokuratury, która obecnie wnosi o wyłączenie pana Piotra Andrzejewskiego, a wcześniej potwierdzała, że niemożliwe jest wyłącznie sędziego w tej procedurze. Wskazałem prokuraturze, że w mojej ocenie jej obowiązkiem jest zweryfikowanie, czy przez bierność wiceprzewodniczącego nie dochodzi do naruszenia prawa. Dotychczasowa bierność prokuratury nie pomaga w zapobieżeniu dalszym skandalicznym zrachowaniom w Trybunale, a wręcz je sankcjonuje - mówi mec. Dubois.
Co dalej ze sprawą immunitetu Manowskiej? Jak mówi mec. Dubois osobą, która zgodnie z ustawą powinna zwołać posiedzenie Trybunału Stanu jest Piotr Andrzejewski. - Póki co dwukrotnie wezwałem go pisemnie do wykonywania swoich obowiązków. Jednak bez odpowiedzi. Jeżeli będzie zaniedbywał swoje obowiązki to będę podejmował dalsze działania jako wiceprzewodniczący Trybunału – zapowiada adwokat.
Jego zdaniem kolejny krok należy jednak do prokuratury, która powinna podjąć działania i zbadać, czy wiceprzewodniczący Trybunału Stanu nie narusza prawa jako funkcjonariusz publiczny i czy nie dopuszcza się destabilizowania konstytucyjnego organu. Na to się jednak nie zanosi. Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak zapytana, czy prokuratura zamierza pociągnąć kogokolwiek do odpowiedzialności w tej sprawie odpowiada: - W Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej nie jest prowadzone żadne postępowanie, którego przedmiotem byłaby sytuacja w Trybunale Stanu w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym immunitetu pani Małgorzaty Manowskiej.
Tę sprawę komentuje też inny członek Trybunału Stanu mec. Przemysław Rosati. - Niestety prokuratura postanowiła być biernym obserwatorem bezprawia. A przecież przestrzeń do działania prokuratora jest. Uważam, że powinna podjąć z urzędu czynności w sprawie postępowania wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego i ocenić to postępowanie. Jego działania są bowiem powodem tego, że w sprawie immunitetu pani Małgorzaty Manowskiej faktycznie nic się nie dzieje. Aktualnie nie ma możliwości procedowania wniosków prokuratury przez Trybunał Stanu. Jest to efektem nieuzasadnionej bierności prokuratury i pana Piotra Andrzejewskiego – mówi mec. Rosati.
Jak się wydaje sprawa immunitetu Małgorzaty Manowskiej ugrzęzłą nie tylko w Trybunale Stanu, ale także w Sądzie Najwyższym. Wniosek prokuratury w tej sprawie miał rozpatrzyć w listopadzie trzyosobowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Rozprawa została jednak zdjęta z wokandy, a kilka dni później sędzia sprawozdawca przeszedł w stan spoczynku. W rezultacie należało wyznaczyć nowego sędziego sprawozdawcę, którym została Barbara Skoczkowska. Terminu rozprawy jednak nadal nie ma.
