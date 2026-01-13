Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sprawa immunitetu Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu. „Prokuratura sankcjonuje skandaliczne zachowania”

Trwa pat w sprawie uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Członkowie Trybunału Stanu zarzucają prokuraturze bierność w tej sprawie. – Sankcjonuje skandaliczne zachowania – słyszymy.

Publikacja: 13.01.2026 10:40

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Mikowski

Batalia o uchylenie immunitetu I prezes SN Małgorzacie Manowskiej trwa od lipca ubiegłego roku i toczy się na dwóch frontach. Pierwszym z nich jest sam Sąd Najwyższy, ściśle mówiąc Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Drugim zaś jest Trybunał Stanu, którego Manowska jest przewodniczącą. O uchylenie immunitetu I prezes SN stara się prokuratura, która zamierza ścigać ją pod trzema zarzutami, w tym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Prokuratura chce uchylić immunitet Małgorzacie Manowskiej. Perypetie w Trybunale Stanu

Na obu frontach pojawiają się jednak przeszkody w ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu na niejawnym posiedzeniu umorzył postępowanie z powodu niespełnienia wymaganego kworum i braku wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela. Prokuratura całkowicie nie zgodziła się z tą decyzją, uznała ją za niezasadną i niedopuszczalną.

Czytaj więcej

prof. Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
To dlatego Małgorzata Manowska nie straciła immunitetu

W rezultacie jeszcze we wrześniu śledczy ponowili wniosek o uchylenie immunitetu. Jednak znów bez powodzenia. Zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski wydał zarządzenie, w którym zwrócił prokuraturze wniosek „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”. Powodem miał być brak odpowiedniego umocowania autora wniosku, który został – w ocenie Andrzejewskiego – nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz. A tego ostatniego, podobnie jak i Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka, sędzia Andrzejewski uznaje za uzurpatorów bezprawnie pełniących swoje funkcje.

Na odpowiedź prokuratury nie trzeba było dług czekać. Kilka dni później Prokurator Generalny ponownie przesłał wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej na posiedzeniu pełnego składu Trybunału. Co ważne Waldemar Żurek domaga się też wyłączenia Piotra Andrzejewskiego od rozstrzygania tej sprawy.

Reklama
Reklama

Co się dzieje w sprawie immunitetu I prezes Sądu Najwyższego? Członkowie Trybunału Stanu rozgoryczeni

To jednak nie wszystko. Jak ustaliliśmy w grudniu Prokuratura Krajowa skierowała pismo do zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Jacka Dubois, w którym zwrócono się o zwołanie posiedzenia pełnego składu i ostateczne rozstrzygnięcie sprawy immunitetowej I prezes SN.

Zapytaliśmy mec. Jacka Dubois o to pismo. – Odpowiedziałem prokuratorowi na to pismo. Jednocześnie wskazałem na niekonsekwencję prokuratury, która obecnie wnosi o wyłączenie pana Piotra Andrzejewskiego, a wcześniej potwierdzała, że niemożliwe jest wyłącznie sędziego w tej procedurze. Wskazałem prokuraturze, że w mojej ocenie jej obowiązkiem jest zweryfikowanie, czy przez bierność wiceprzewodniczącego nie dochodzi do naruszenia prawa. Dotychczasowa bierność prokuratury nie pomaga w zapobieżeniu dalszym skandalicznym zrachowaniom w Trybunale, a wręcz je sankcjonuje - mówi mec. Dubois.

Co dalej ze sprawą immunitetu Manowskiej? Jak mówi mec. Dubois osobą, która zgodnie z ustawą powinna zwołać posiedzenie Trybunału Stanu jest Piotr Andrzejewski. - Póki co dwukrotnie wezwałem go pisemnie do wykonywania swoich obowiązków. Jednak bez odpowiedzi. Jeżeli będzie zaniedbywał swoje obowiązki to będę podejmował dalsze działania jako wiceprzewodniczący Trybunału – zapowiada adwokat.

Jego zdaniem kolejny krok należy jednak do prokuratury, która powinna podjąć działania i zbadać, czy wiceprzewodniczący Trybunału Stanu nie narusza prawa jako funkcjonariusz publiczny i czy nie dopuszcza się destabilizowania konstytucyjnego organu. Na to się jednak nie zanosi. Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak zapytana, czy prokuratura zamierza pociągnąć kogokolwiek do odpowiedzialności w tej sprawie odpowiada: - W Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej nie jest prowadzone żadne postępowanie, którego przedmiotem byłaby sytuacja w Trybunale Stanu w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym immunitetu pani Małgorzaty Manowskiej.

Czytaj więcej

Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Sprawa immunitetu Małgorzaty Manowskiej spadła z wokandy

„Bierny obserwator bezprawia” i spadająca z wokandy sprawa I prezes Sądu Najwyższego

Tę sprawę komentuje też inny członek Trybunału Stanu mec. Przemysław Rosati. - Niestety prokuratura postanowiła być biernym obserwatorem bezprawia. A przecież przestrzeń do działania prokuratora jest. Uważam, że powinna podjąć z urzędu czynności w sprawie postępowania wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego i ocenić to postępowanie. Jego działania są bowiem powodem tego, że w sprawie immunitetu pani Małgorzaty Manowskiej faktycznie nic się nie dzieje. Aktualnie nie ma możliwości procedowania wniosków prokuratury przez Trybunał Stanu. Jest to efektem nieuzasadnionej bierności prokuratury i pana Piotra Andrzejewskiego – mówi mec. Rosati.

Reklama
Reklama

Jak się wydaje sprawa immunitetu Małgorzaty Manowskiej ugrzęzłą nie tylko w Trybunale Stanu, ale także w Sądzie Najwyższym. Wniosek prokuratury w tej sprawie miał rozpatrzyć w listopadzie trzyosobowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Rozprawa została jednak zdjęta z wokandy, a kilka dni później sędzia sprawozdawca przeszedł w stan spoczynku. W rezultacie należało wyznaczyć nowego sędziego sprawozdawcę, którym została Barbara Skoczkowska. Terminu rozprawy jednak nadal nie ma.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Trybunał Stanu Małgorzata Manowska Prokuratura
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech
Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Prawo karne
Sędzia uchylił ENA dla Marcina Romanowskiego. Został wyłączony ze sprawy
Problem przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery pracownicze systematycznie powraca.
Nieruchomości
Rząd walczy z plagą. Chodzi o hotele dla pracowników
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Sądy i trybunały
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama