Watykan nieufny wobec Niemców

– Jest to wysoce niepokojące, lecz nie sądzę, aby spędzało sen z powiek Stolicy Apostolskiej, która obserwuje od lat malejącą liczbę wiernych w takich krajach jak Niemcy – tłumaczy „Rz” teolog prof. Rainer Kampling. – Jestem przekonany, że z akceptacją wizyty niemieckich hierarchów w Watykanie nie wiążą się żadne konkretne przedsięwzięcia, w tym przyjęcie nawet mniej istotnych postulatów Synodalnej Drogi – twierdzi.

Nieufność do niemieckiego Kościoła jest w Watykanie nadal wielka. Nie zapomniano tam, że za otwarciem diakonatu dla kobiet opowiedziało się ponad 90 uczestników zgromadzenia Synodalnej Drogi, w tym ponad dwie trzecie członków episkopatu.

Nie mniejsze kontrowersje wywołuje postulat wprowadzenia błogosławieństwa dla par homoseksualnych w Kościele, co Watykan zdecydowanie odrzuca. W planach niemieckich reformatorów nie ma to być procedura taka sama, jak w wypadku mężczyzny i kobiety, kiedy to małżonkowie sami udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Nie przewidziano więc np. deklaracji o wzajemnej wierności. Błogosławieństwa takie są już w niemieckich kościołach udzielane. Kapłan z Düsseldorfu, który udzielił niedawno takiego błogosławieństwa, został przywołany do porządku przez abp. Rainera Woelkiego, metropolitę kolońskiego. Wywołało to liczne sprzeciwy, także księży. Tym bardziej że abp Woelki jest podejrzany o tuszowanie przypadków molestowania seksualnego nieletnich i niszczenie dokumentów kościelnych w tych sprawach.