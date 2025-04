Jest to w gruncie rzeczy przyznanie się do porażki w staraniach o gruntowną przebudowę Kościoła, która nieprzypadkowo wyszła z Niemiec, kraju reformacji. Jest to także wyraz nadziei, że procesu radykalnych zmian w Kościele nie da się już zatrzymać, bez względu na to, jaki będzie Kościół po wyborze następcy Franciszka.

Nadzieja oparta jest na przekonaniu, że zmarłemu papieżowi udało się trwale wyprowadzić Kościół powszechny z konserwatyzmu zarówno Benedykta XVI, jak i jego poprzednika Jana Pawła II.

Papież Franciszek nie chciał drugiej reformacji. Uważał, że w Niemczech jest już dobry Kościół ewangelicki

Konflikt niemieckiego Kościoła z Franciszkiem trwał przez lata. Zapoczątkowany został wraz z powstaniem w Niemczech instytucji o nazwie Droga Synodalna (Synodaler Weg), czyli platformy wymiany poglądów z udziałem hierarchów Kościoła oraz reprezentacji organizacji świeckich katolików z potężnym Komitetem Centralnym Niemieckich Katolików (ZDK) na czele, skupiającym ponad dwie setki organizacji laickich.

To w tym gronie dyskutowano o całej palecie reform, dla Watykanu nie do przyjęcia. Traktowano je tam jako wstęp do drugiej reformacji, której rezultatem mógł być głęboki podział w Kościele powszechnym. Sam papież Franciszek twierdził, że w Niemczech jest już bardzo dobry Kościół ewangelicki i nie ma potrzeby powstania drugiego.

– Trzeba jasno powiedzieć, że reformy w Kościele potrzebują czasu. Jesteśmy przekonani, że ustalenia ostatniego Synodu Biskupów będą realizowane zgodnie z naszymi postulatami, np. w sprawie diakonatu kobiet. To tylko kwestia czasu – mówi „Rzeczpospolitej” Christian Weisner, rzecznik organizacji „Wir sind Kirche” (My jesteśmy Kościołem), współpracującej z ZDK.