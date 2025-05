Kolejne pytania do Sądu Najwyższego o sankcję kredytu darmowego

SO rozpatrywał apelację banku od niekorzystnego dla niego wyroku sądu rejonowego zasądzającego od konsumenta na rzecz nabywcy roszczenia na podstawie owej sankcji darmowego kredytu

SO pyta SN m.in, czy sąd rozpoznający taką sprawę ma obowiązek zbadania wszystkich przyczyn uzasadniających zastosowanie sankcji kredytu darmowego, również tych niewymienionych przez kredytobiorcę w pisemnym oświadczeniu?

Ale także: kiedy wygasa uprawnienie konsumenta do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z tej sankcji, zgodnie z art. 45 ust 5 ustawy o kredycie konsumenckim, czy po upływie roku od wykonania umowy przez kredytodawcę (bank, firmę pożyczkową), czy też od dnia wykonania umowy przez obie strony, tj. i kredytodawcę, i kredytobiorcę?

Kolejne pytanie jest o to, czy w sytuacji, gdy roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta zostały błędnie wyliczone i podane w umowie kredytu, to takie uchybienie stanowi podstawę do zastosowania sankcji kredytu darmowego?

– Mimo rosnącej liczby takich spraw w sądach dopiero kształtuje się linia orzecznicza, co spowodowane jest rozbieżnościami w zakresie wykładni ustawy. Największe wątpliwości wzbudza praktyka banków polegająca na kredytowaniu pozaodsetkowych kosztów kredytu, w tym prowizji, które mocno oddziałuje na obowiązki informacyjne ciążące na bankach, co następnie rzutuje na koszcie kredytu i jego rozliczeniach. Problematyczne jest również określenie, od kiedy należy liczyć roczny termin dający możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Te zagadnienia wymagają ujednolicenia. Natomiast w zakresie pytania pierwszego sądy powinny w maksymalny sposób objąć konsumentów ochroną prawną, wskazując im występujące w umowach wady prawe – ocenia Wojciech Bochenek, radca prawny.