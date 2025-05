Dokonując wykładni dwóch dyrektyw: o kredycie konsumenckim i konsumenckiej, rzecznik TSUE wskazała, że sąd krajowy nie jest zobowiązany do zbadania z urzędu nieuczciwego charakteru warunków umowy cesji konsumenta na rzecz spółką handlowej jego wierzytelności wobec banku, z którym zawarł umowę o kredyt. Dotyczy to okolicznościach, w których spór zawisły przed sądem pytającym TSUE nie dotyczy tej umowy cesji, a spółka - cesjonariusz opiera się na tej umowie w celu uzasadnienia swojej legitymacji do pozwania banku, pierwotnego kontrahenta konsumenta.

Z kolei możliwości, jakie daje krajowe prawo aby konsument został poinformowany o toczącym się postępowaniu a sąd krajowy poinformował go o nieuczciwym charakterze warunków cesji, nie miały negatywnych konsekwencji dla konsumenta.

- Szkoda, że rzecznik nie odniosła się do pierwszego pytania czy konsument może zbyć przysługujące mu uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim na rzecz przedsiębiorcy. Być może odpowiedź na to pytanie przedstawi w swoim orzeczeniu Trybunał - wskazuje Wojciech Bochenek, radca prawny.

- Stanowisko rzecznik generalnej TSUE jest próbą udzielenia konsumentowi ochrony w niezbędnym zakresie, a zarazem zapobieżenia instrumentalnego wykorzystywania tej ochrony przez bank. O dopuszczalności zbycia przez konsumenta roszczeń tego rodzaju rozstrzygną już Sąd Najwyższy w uchwale z 6 kwietnia 2018 r. (III CZP 114/17). Rzecznik stwierdziła natomiast, że w opisanej sytuacji sąd, nie musi z urzędu badać czy umowa zawiera abuzywne postanowienia, jeżeli jednak uzna że w umowie cesji takie postanowienia są, to powinien zawiadomić konsumenta – ocenia adwokat Marcin Szymański.