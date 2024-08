Pozorne działania Raiffeisen w Rosji

Raiffeisen, który jest powszechnie potępiany za kurczowe trzymanie się rynku kraju-agresora, zarabia tam od początku rosyjskiej wojny ponad połowę zysków całej grupy. Wprawdzie struktura macierzysta Raiffeisenbanku, austriacki Raiffeisen Bank International (RBI), ogłosiła zamiar ograniczenia działalności w Rosji wiosną 2022 r., jednak nie poszły za tym żadne konkretne działania.

Dopiero po zwiększonej presji ze strony amerykańskich i europejskich organów regulacyjnych oraz wpisaniu RBI na ukraińską listę międzynarodowych sponsorów rosyjskiej wojny - RBI ogłosił, że oczekuje polecenia Europejskiego Banku Centralnego o przyspieszenie ograniczania działalności w Rosji.

EBC takie instrukcje do austriackiego RBI wysłał w kwietniu 2024 r. Zgodnie z nimi portfel kredytowy rosyjskiego Raiffeisenbanku powinien do 2026 roku skurczyć się o 65 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 roku. Taka sama redukcja powinna nastąpić w przypadku płatności międzynarodowych. W maju 2024 roku szef grupy Johann Strobl powiedział, że RBI zacznie wykonywać polecenie EBC w trzecim kwartale 2024 roku.

Czytaj więcej Banki Biały Dom zmusił austriacki bank do zerwania umowy z oligarchą Austriacki Raiffeisen Bank International pod naciskiem Waszyngtonu zrezygnował z kupna za 1,5 mld euro udziałów w grupie budowlanej Strabag związanej z rosyjskim oligarchą objętym sankcjami. To kolejna porażka wizerunkowa banku uznanego przez Ukrainę za sponsora rosyjskiej wojny.

Raiffeisen niezadowolony z poleceń EBC

Jednocześnie szefostwo RBI oceniło polecenie EBC jako „zbyt radykalne”. „Wymogi EBC wykraczają daleko poza własne plany RBI dotyczące dalszego ograniczenia działalności w Rosji i może niekorzystnie wpłynąć na plany sprzedaży Raiffeisenbanku”. Przyśpieszenie ograniczania działalności nastąpiło dopiero po decyzji Białego Domu z maja. Administracja Joe Bidena zagroziła RBI sankcjami, a to oznaczałoby dla Austriaków brak dostępu lub niepełny dostęp do najważniejszego rynku świata.

Od początku czerwca austriacki bank zaprzestał więc realizacji w Rosji przelewów wychodzących w dolarach amerykańskich, w związku z decyzją banków korespondentów. Zakaz ten dotyczy także wszystkich kategorii klientów. Austriacy nie zapomnieli też, by przy tej okazji także dobrze zarobić. Wprowadzili minimalne limity transakcyjne i podwyższyli od nich prowizje. Ustalili np. 50-procentową prowizję za przychodzące przelewy dolarowe z innych banków, ograniczyli płatności wychodzące w euro do niektórych krajów. Od stycznia 2024 r. ponad trzykrotnie podnieśli maksymalną prowizję za przelewy walutowe do innych instytucji kredytowych – do 1 tys. dolarów. i 1 tys. euro.