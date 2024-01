Rosjanie przechodzą na gotówkę, wojna oczyszcza konta

Bank Rosji podał, że wielkość gotówki w obiegu w Rosji na dzień 1 grudnia 2023 r. wyniosła 17,91 bln rubli. Według regulatora do 28 grudnia Rosjanie zamienili na gotówkę jeszcze 374,7 miliarda rubli wybrane z bankowych kont. Tym samym przyrost gotówki w obiegu przez Rosjan do końca 2023 roku wyniósł około 1,94 biliona rubli (0,087 bln zł). W 2022 r., kiedy to Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę, Rosjanie wybrali z kont 2,28 bln rubli, zwiększając gotówkę w obiegu do 16,35 bln rubli.

Kommersant pisze, że między styczniem a sierpniem 2023 r. ilość gotówki w rękach ludności Rosji wzrosła o ponad 2 biliony rubli. Gazeta podkreśla, że „można to wytłumaczyć wzrostem popytu na gotówkę w związku z buntem Grupy Wagnera, kiedy Rosjanie w trzy dni okresie od 23 do 25 czerwca wypłacili (z banków) 100 miliardów rubli (dziś to 4,34 mld zł).

We wrześniu wielkość gotówki w obiegu wśród Rosjan zaczęła spadać po raz pierwszy od wiosny 2022 roku – o 21,6 mld rubli. Od sierpnia Bank Rosji zaczął co miesiąc podnosić bazową stopę procentową, aż do 16 proc. w grudniu. Banki chcąc nie chcąc musiały podnieść więc oprocentowanie lokat, co przyciągnęło znów ok. 440 mln rubli w gotówce.

Jednak na okupowanym przez Rosję Krymie i przygranicznych terenach z Ukrainą wciąż rośnie liczba gotówki w obiegu. Rosjanie nie chcą trzymać pieniędzy w bankach, w które mogą trafić ukraińskie drony. Także w Moskwie rośnie ilość gotówki w obrocie.