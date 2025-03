W rozmowie z radiową Jedynką wicepremier ocenił, że nie jest dobre, gdy „propozycja prezydenta Polski, ktokolwiek by nim nie był, jest w tak szybki sposób odrzucana przez naszych sojuszników”. Czy Polska będzie starać się o to, by na jej terytorium znalazła się broń jądrowa? - Polska chce się wzmacniać, Polska chce działać sojuszniczo, Polska chce rozwijać swoje zdolności obronne i to jest stanowisko oficjalne i nieoficjalne - odparł szef MON.

Rząd zapowiada szkolenia wojskowe. Szef MON: Największe w historii Polski

Niedawno premier Donald Tusk mówił o potrzebie posiadania przez Polskę armii liczącej (z rezerwistami) pół miliona osób. - Będziemy starali się do końca tego roku mieć model gotowy, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na potrzeby wojny - oświadczył. Władysław Kosiniak-Kamysz został w Polskim Radiu zapytany, czy zgłosi się do służby wojskowej.

- Mówiłem o przeszkoleniu wojskowym. Nie pójdę na rok do wojska, bo to oznacza rezygnację z pełnionych funkcji. Nie da się być ministrem obrony i być na kursie, nie tylko miesięcznym, ale dużo dłuższym - odpowiedział. - My mówimy o różnego rodzaju przeszkoleniach wojskowych. Będą propozycje dla każdego. To największy program szkoleń wojskowych w historii Polski. Nikt nie odejdzie z kwitkiem - kontynuował.

Kiedy poznamy szczegóły planu rządu ws. szkoleń wojskowych? - Chcemy w marcu to przedstawić, do końca marca - zadeklarował szef MON.