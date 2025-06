W związku z powyższym podejrzeniem, w dniu 13 czerwca prokurator wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia. Chodzi o rzekome doprowadzenie Jerzego Ż. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci własności nieruchomości, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, „poprzez wprowadzenie go w błąd przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i pełnomocnictwa, co do zamiaru uiszczenia całej ceny za sprzedaż nieruchomości oraz co do zapewnienia mu opieki i pomocy w życiu codziennym w zamian za przeniesienie jej własności”. Następnie miało dojść do zawarcia w imieniu Jerzego Ż. umowy sprzedaży nieruchomości na swoją rzecz, czym działano na szkodę pokrzywdzonego – mowa więc o przestępstwie z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego (oszustwo). Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

„W toku postępowania przygotowawczego, w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, prokurator przeprowadzi lub zleci przeprowadzenie szeregu czynności procesowych, a w tym przesłuchania świadków, powołania biegłych, których w toku postępowania sprawdzającego, z przyczyny proceduralnych, nie można było przeprowadzić. Ocena tych dowodów pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie” - czytamy.