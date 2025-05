Sprawa zaczęła się podczas poniedziałkowej debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, w której wzięli udział wszyscy kandydaci. W trakcie tzw. swobodnej wypowiedzi Rafał Trzaskowski - wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy kandydat Koalicji Obywatelskiej – przekonywał, że wybory dotyczą uczciwości. Mówił, że polityk nie może obawiać się prawdy. Po skończonym przemówieniu podszedł do stojącego obok Karola Nawrockiego, prezesa IPN i kandydata popieranego przez PiS, po czym położył przed nim kopertę, ale nie wyjaśnił, co się w niej znajduje. - To ostatnia szansa, żeby zachować się w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu, niech pan przyjmie – zwrócił się do prezesa IPN. - Łapówka? - zapytał Nawrocki. - Przeczyta pan i zobaczy, jak można zachować się w sposób uczciwy – odparł Trzaskowski.

Co było w kopercie, którą Rafał Trzaskowski wręczył Karolowi Nawrockiemu

We wtorek poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak potwierdził doniesienia, że w kopercie był numer konta Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa 80-letni obecnie Jerzy Ż., od którego w przeszłości Nawrocki przejął kawalerkę w Gdańsku. Sprawa tego mieszkania stała się jednym z głównych tematów ostatniej fazy kampanii wyborczej.

Również sam Trzaskowski potwierdził, że w kopercie, którą przekazał Karolowi Nawrockiemu podczas debaty, był numer konta Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa pan Jerzy. Kandydat KO zamieścił też w mediach społecznościowych zdjęcie zawartości koperty, czyli kartki papieru. Znajduje się na nim pełne nazwisko Jerzego Ż. oraz informacja o adresie DPS, w którym mężczyzna ma przebywać.

Urząd Ochrony Danych Osobowych zajmie się ujawnieniem danych Jerzego Ż.

Do sprawy odniósł się Urząd Ochrony Danych Osobowych. „W przypadku ujawnienia danych osobowych obywatela (imię i nazwisko) przez Pana Rafała Trzaskowskiego Prezes UODO podejmie sprawę z urzędu” - poinformował portal wp.pl rzecznik prasowy UODO, Karol Witowski.