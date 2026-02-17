Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Nie jest dobre dla Polski, jeśli ambasador obcego państwa, nawet wielkiego mocarstwa, naszego przyjaciela, Stanów Zjednoczonych, dyscyplinuje polskiego marszałka Sejmu – stwierdził w wywiadzie dla Polsat News prezydent Karol Nawrocki. I była to chyba najostrzejsza wypowiedź pochodząca z ust obozu prezydencko-pisowskiego w tej sprawie. Wcześniej panowała w nim jednomyślność, że w sporze amerykańskiego ambasadora z marszałkiem Sejmu RP trzeba, stanąć przeciwko nielubianemu przez siebie marszałkowi.
Ale do obozu prawicowego dotarło, że Polacy wcale nie są zadowoleni z takiego stawiania sprawy. Dowodzi tego dobitnie sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie „Rzeczpospolitej” odnośnie do sytuacji w jakiej znalazły się nasze relacje po wpisach ambasadora Thomasa Rose’a, a także jego późniejszym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Tak więc 53 proc. ankietowanych uważa, że zerwanie przez dyplomatę stosunków z marszałkiem Sejmu osłabia wizerunek Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera (40,6 proc. jest przeciwnego zdania).
Z kolei 50,3 proc. uważa, że Czarzasty swoją wypowiedzią o tym, że Donald Trump nie zasłużył na Nagrodę Nobla nie obraził amerykańskiego przywódcy (przeciwnie uważa 38,1 proc.). Dlatego niemal 72 proc. ankietowanych chce, by ambasador Rose wyjaśnił, w jaki sposób słowa Czarzastego obrażają Trumpa. 61 proc. uważa, że Polska powinna być bardziej asertywna wobec USA. Jednocześnie 27 proc. badanych uważa, że Polska ma alternatywę wobec sojuszu z USA, zaś ponad 40 proc. uważa, że takiej alternatywy nie ma. Co trzeci ankietowany jednak w tej sprawie nie ma wyrobionego zdania.
Ale nie miejmy złudzeń, że wyrażone w badaniu stanowisko Polaków to wyłącznie reakcja na tę konkretną sytuację. To raczej odzwierciedlenie nastroju, tego, co wisi w powietrzu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stabilność Zachodu została zachwiana. Nacisk na Danię w sprawie „odstąpienia” Grenlandii zachwiał zaufaniem nawet dotąd jednoznacznie proamerykańskiego społeczeństwa. A równocześnie Polacy są realistami. Nie chcą zrywać relacji ze Stanami. Zarówno zwykli Polacy, jak i polityczne elity zdają sobie sprawę z tego, że jeśli to tylko możliwe, powinniśmy utrzymywać sojusz z Amerykanami, bez względu na to, kto jest prezydentem tego kraju. Zresztą po stronie amerykańskiej widać refleksję. Marco Rubio podczas wystąpienia na konferencji w Monachium mówił o relacjach Europy i USA zupełnie innym tonem i językiem, niż wiceprezydent J.D. Vance rok temu. W nieoficjalnych rozmowach amerykańscy dyplomaci też martwią się tym, że jednoznaczna proamerykańskość Polaków zaczyna być już przeszłością.
Wbrew temu, co chcą nam wmówić niektórzy politycy z prawej strony, to nie jest żadne wypychanie Ameryki z Polski na polecenie Berlina czy Brukseli. Dziś los wojny na Ukrainie w coraz większym stopniu zależy od Europejczyków, którzy nie tylko zwiększają pomoc finansową, ale biorą na swoje barki również zakupy wojskowe dla walczącego Kijowa. Polska i liczne kraje naszego kontynentu wydają miliardy na modernizację sił zbrojnych, by zwiększać możliwości odstraszania Rosji, tym bardziej przydatne, gdyby USA wahały się, czy przyjść nam z pomocą. Liczmy na sojuszniczą lojalność Amerykanów, ale przygotowujmy się na wariant, w którym będziemy musieli sobie radzić bez niej. Nie skłócajmy się ze Stanami, ale też znajmy swoją wartość.
