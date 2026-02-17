Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Szułdrzyński: Sojusznicy powinni się szanować i być wobec siebie asertywni

Badania IBRiS pokazują, że obraz Ameryki uległ głębokiej przemianie w oczach Polaków. Liczmy na sojuszniczą lojalność Amerykanów, ale przygotowujmy się na wariant, w którym będziemy musieli sobie radzić bez niej.

Publikacja: 17.02.2026 04:30

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Michał Szułdrzyński

Nie jest dobre dla Polski, jeśli ambasador obcego państwa, nawet wielkiego mocarstwa, naszego przyjaciela, Stanów Zjednoczonych, dyscyplinuje polskiego marszałka Sejmu – stwierdził w wywiadzie dla Polsat News prezydent Karol Nawrocki. I była to chyba najostrzejsza wypowiedź pochodząca z ust obozu prezydencko-pisowskiego w tej sprawie. Wcześniej panowała w nim jednomyślność, że w sporze amerykańskiego ambasadora z marszałkiem Sejmu RP trzeba, stanąć przeciwko nielubianemu przez siebie marszałkowi.

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński: Dyplomatyczne zwarcie ambasadora USA i marszałka Sejmu. Komu szkodzi spór o Tru
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dyplomatyczne zwarcie ambasadora USA i marszałka Sejmu. Komu szkodzi spór o Trumpa

Sondaż IBRiS: 61 proc. Polaków chce bardziej asertywnej postawy Polski wobec USA

Ale do obozu prawicowego dotarło, że Polacy wcale nie są zadowoleni z takiego stawiania sprawy. Dowodzi tego dobitnie sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie „Rzeczpospolitej” odnośnie do sytuacji w jakiej znalazły się nasze relacje po wpisach ambasadora Thomasa Rose’a, a także jego późniejszym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Tak więc 53 proc. ankietowanych uważa, że zerwanie przez dyplomatę stosunków z marszałkiem Sejmu osłabia wizerunek Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera (40,6 proc. jest przeciwnego zdania).

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Z kolei 50,3 proc. uważa, że Czarzasty swoją wypowiedzią o tym, że Donald Trump nie zasłużył na Nagrodę Nobla nie obraził amerykańskiego przywódcy (przeciwnie uważa 38,1 proc.). Dlatego niemal 72 proc. ankietowanych chce, by ambasador Rose wyjaśnił, w jaki sposób słowa Czarzastego obrażają Trumpa. 61 proc. uważa, że Polska powinna być bardziej asertywna wobec USA. Jednocześnie 27 proc. badanych uważa, że Polska ma alternatywę wobec sojuszu z USA, zaś ponad 40 proc. uważa, że takiej alternatywy nie ma. Co trzeci ankietowany jednak w tej sprawie nie ma wyrobionego zdania.

Reklama
Reklama

Foto: Tomasz Sitarski

Amerykanie próbują ugłaskać Europę, boją się utraty sympatii Polski

Ale nie miejmy złudzeń, że wyrażone w badaniu stanowisko Polaków to wyłącznie reakcja na tę konkretną sytuację. To raczej odzwierciedlenie nastroju, tego, co wisi w powietrzu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stabilność Zachodu została zachwiana. Nacisk na Danię w sprawie „odstąpienia” Grenlandii zachwiał zaufaniem nawet dotąd jednoznacznie proamerykańskiego społeczeństwa. A równocześnie Polacy są realistami. Nie chcą zrywać relacji ze Stanami. Zarówno zwykli Polacy, jak i polityczne elity zdają sobie sprawę z tego, że jeśli to tylko możliwe, powinniśmy utrzymywać sojusz z Amerykanami, bez względu na to, kto jest prezydentem tego kraju. Zresztą po stronie amerykańskiej widać refleksję. Marco Rubio podczas wystąpienia na konferencji w Monachium mówił o relacjach Europy i USA zupełnie innym tonem i językiem, niż wiceprezydent J.D. Vance rok temu. W nieoficjalnych rozmowach amerykańscy dyplomaci też martwią się tym, że jednoznaczna proamerykańskość Polaków zaczyna być już przeszłością.

Foto: Paweł Krupecki

Wbrew temu, co chcą nam wmówić niektórzy politycy z prawej strony, to nie jest żadne wypychanie Ameryki z Polski na polecenie Berlina czy Brukseli. Dziś los wojny na Ukrainie w coraz większym stopniu zależy od Europejczyków, którzy nie tylko zwiększają pomoc finansową, ale biorą na swoje barki również zakupy wojskowe dla walczącego Kijowa. Polska i liczne kraje naszego kontynentu wydają miliardy na modernizację sił zbrojnych, by zwiększać możliwości odstraszania Rosji, tym bardziej przydatne, gdyby USA wahały się, czy przyjść nam z pomocą. Liczmy na sojuszniczą lojalność Amerykanów, ale przygotowujmy się na wariant, w którym będziemy musieli sobie radzić bez niej. Nie skłócajmy się ze Stanami, ale też znajmy swoją wartość.

Czytaj więcej

44 proc. biorących udział w badaniu wyborców PiS uważa, że decyzja ambasadora Toma Rose'a w sprawie
Społeczeństwo
Sondaż „Rzeczpospolitej": Relacje z USA w oczach Polaków. Co zmieniły słowa ambasadora?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Karol Nawrocki Tom Rose
Marco Rubio
Komentarze
Bogusław Chrabota: W kręgu Donalda Trumpa wreszcie zrozumiano, dlaczego USA potrzebują Europy
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Marco Rubio
Komentarze
Bogusław Chrabota: Konferencja w Monachium i presja zmian
Poseł PiS Marek Suski (P) i przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (L) na sali obrad Sejmu
Komentarze
Artur Bartkiewicz: PiS, SAFE i Niemcy. Czy interes Berlina musi być sprzeczny z interesem Warszawy?
Michał Szułdrzyński: Ambasadorowie, SAFE i rozbiór Polski. O co chodzi w kolejnej wojnie PiS
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Ambasadorowie, SAFE i rozbiór Polski. O co chodzi w kolejnej wojnie PiS
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama