Do sprawy odniósł się m.in. premier Donald Tusk. – Polska była, jest i będzie wiernym, lojalnym, pewnym, obliczalnym sojusznikiem USA. Mnie do tego nikt nie musi przekonywać – powiedział. – Polska w tym sojuszu nie jest i nie będzie jednak wasalem. Lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek innym państwem na świecie – zastrzegł.

O tę wypowiedź prezydent Karol Nawrocki był w niedzielę pytany w Polsat News. – Słowa pana Donalda Tuska może są też kwestią pewnej pojemności wasalstwa. Skoro przez wiele lat także rządów pana premiera byliśmy wasalem Berlina albo Brukseli, to już do tego koszyka nie zmieszczą się Stany Zjednoczone – powiedział. – Ja nie wiem, o którym wasalstwie pan premier Donald Tusk mówi, bo ja nie znam takich relacji – dodał.

Pytany, czy to nie za mocne słowa wobec szefa rządu, prezydent odparł, że nie wie. – Ale jak słucham tego typu słów premiera Donalda Tuska, to naprawdę bardzo mi się one nie podobają i nie wiem, do jakich relacji nawiązuje pan premier Donald Tusk, bo ja nie znam takich relacji ani z prezydentem Donaldem Trumpem, ani z ambasadorem Rose'em – stwierdził.

Karol Nawrocki ocenił, że Stany Zjednoczone są bardzo ważnym sojusznikiem Polski oraz „partnerem w zakresie militarnym, wojskowym, ekonomicznym, technologicznym”.

– To relacja, która niezależnie od zmiany prezydenta w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych jest od wielu dekad, a nawet, powiedziałbym, na bazie wartości od wielu wieków i poszukiwanie tego typu napięć między Polską a Stanami Zjednoczonymi, (...) podkręcanie napięcia pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi nie jest dobre ani dla Polski, ani dla Stanów Zjednoczonych – kontynuował.