Siemoniak był pytany o środową decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował, iż nie podpisze nominacji 46 sędziów. – Bałagan w wymiarze sprawiedliwości to jest sprawa PiS-u, warto by było, żeby prezydent chciał współpracować, aby ten chaos zakończyć – stwierdził.

Tomasz Siemoniak zarzuca prezydentowi „wykorzystywanie młodych funkcjonariuszy”

W kolejnym zdaniu Siemoniak nawiązał do decyzji prezydenta, by nie podpisywać nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy SKW i ABW. – Ja tę decyzję (ws. sędziów) postrzegam w kontekście wcześniejszej decyzji o tym, że prezydent nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW – mówił. 7 listopada premier Donald Tusk poinformował, że z nieznanego mu powodu prezydent nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 funkcjonariuszy wywiadu.

W odpowiedzi prezydent wyjaśnił, że podjął taką decyzję, ponieważ „Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z Prezydentem RP”. Jak się potem okazało, chodziło o odwołanie spotkania, na które do Pałacu Prezydenckiego prezydent zaprosił szefów służb. Rząd wyjaśnia, że szefowie służb nie odpowiadają przed prezydentem, a Pałac Prezydencki otrzymuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące działania służb.

– To jest ze szkodą dla państwa. To jest wykorzystywanie młodych funkcjonariuszy, którzy absolutnie nic nie mają wspólnego z polityką, do jakiejś politycznej gry – ubolewał Siemoniak. Jak dodał, to „bardzo źle”, ponieważ „konstytucja oczekuje współpracy organów państwa w różnych sprawach, a w sprawach organów bezpieczeństwa to jest mus po prostu”. – Mam nadzieję, że ta sytuacja nie będzie eskalowała, została wywołana przez prezydenta i jego otoczenie. Myślę przede wszystkim, że to nie służy prezydentowi, myślę, że wyciągnie z tego wnioski – mówił minister koordynator służb specjalnych.