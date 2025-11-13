Aktualizacja: 13.11.2025 07:41 Publikacja: 13.11.2025 07:37
Krzysztof Kwiatkowski
– Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa: odmawiam nominacji 46 sędziów – oświadczył 12 listopada prezydent. Nawrocki mówił też, że przez pięć najbliższych lat nominacji nie będą otrzymywać sędziowie, którzy kwestionują status innych sędziów.
- To była wyłącznie decyzja polityczna – ocenił senator Kwiatkowski dodając, że konstytucja mówi, iż prezydent powołuje na urząd sędziego, a nie, że może odmówić takiego powołania. Jednocześnie Kwiatkowski zaznaczył, że w przeszłości zdarzały się pojedyncze przypadki, gdy prezydent odmawiał nominacji sędziego. - Tu mamy do czynienia nie z detalem lecz z hurtem. Nie ma uzasadnienia (tych decyzji) - dodał nawiązując do faktu, że jak dotąd Kancelaria Prezydenta nie przedstawiła pisemnego uzasadnienia decyzji ws. 46 sędziów.
- Prezydent kierował się potrzebą kreowania konfliktu. To był jedyny motyw jego decyzji, aby pokazać, że on w tym obszarze jest kluczową osobą. Chyba nie jest przypadkiem, gdy się analizuje listę tych osób, że oni w przeszłości podpisywali listy do OBWE w czasie różnych faz demolowania wymiaru sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę - mówił też Kwiatkowski nawiązując do nieoficjalnych informacji na temat tego, którym dokładnie sędziom Nawrocki odmówił nominacji na nowe stanowiska.
Kwiatkowski zaznaczył jednocześnie, że dla niego sytuacja z sędziami, których nominacji nie podpisał Karol Nawrocki, nie jest zero-jedynkowa. - Oni jednak przystąpili do procedury przed wadliwie powołaną KRS. Zachowali się więc zgodnie z zasadą i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Jednak w życiu warto być czytelnym - mówił.
W dalszej części rozmowy senator przyznawał, że ma problem z nominacjami dla tych sędziów właśnie dlatego, że „byliby powołani w niewłaściwej procedurze” z udziałem tzw. neoKRS. Jak dodał nie zgadza się z ustnym uzasadnieniem tej decyzji przez prezydenta.
Krzysztof Kwiatkowski, senator KO
Senator mówił o konsekwencjach takiego uzasadnienia. Jak stwierdził ze słów Nawrockiego wynika, że każdy kto podważa, w ocenie prezydenta, sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości nie będzie miał powołania. - To jest sygnał: ja oczekuję, że sędziowie będą mnie, jako polityka słuchać. Tu się wymiar sprawiedliwości kończy, to jest zamiana wymiaru sprawiedliwości w zbrojne narzędzie partii, w tym przypadku PiS-u - oburzał się.
- Moim zdaniem to sygnał, który Karol Nawrocki i jego otoczenie chcą wysłać: nie akceptujemy prób uporządkowania wymiaru sprawiedliwości i będziemy je sabotować - mówił też.
Jednocześnie Kwiatkowski przekonywał, że prezydent powinien przedstawić pisemne zobowiązanie swojej decyzji. - Zawsze stałem na stanowisku, że prezydent nie jest pomazańcem Bożym i np. nie może ułaskawiać na różnych etapach (procesu). Został wybrany na najwyższy urząd, ale urząd wybrany w procedurze demokratycznej. Obywatele go wybrali i obywatele mają prawo oczekiwać, żeby się zachowywał jak przedstawiciel demokratycznego państwa - podkreślał Kwiatkowski. Senator przypomniał, że konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi Polski „równy dostęp do służby publicznej”.
