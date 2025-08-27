Zrabowany przez nazistów obraz ze zbiorów żydowskiego kolekcjonera odnaleziony w Argentynie?

Kolekcja Goudstikkera w rękach Göringa

Wkrótce potem jego ogromna kolekcja, licząca ponad 1100 dzieł sztuki, w tym liczne obrazy skatalogowane jako dzieła dawnych mistrzów, została wykupiona w drodze przymusowej sprzedaży przez marszałka Rzeszy Hermanna Göringa, zapalonego kolekcjonera, za ułamek jej rzeczywistej wartości.

Po drugiej wojnie światowej część dzieł odzyskano w Niemczech i wystawiono jako część holenderskiej kolekcji narodowej w Rijkmuseum, zanim 202 z nich zwrócono w 2006 roku jedynej żyjącej spadkobierczyni handlarza, jego synowej Marei von Saher.

„Portretu damy” nie było wśród nich. Dzieło znajduje się w bazie danych skradzionych dzieł i zostało uznane przez holenderskie Ministerstwo Kultury za dzieło „niezwrócone”. „Algemeen Dagblad” poinformowała o odkryciu dokumentów z czasów wojny, które sugerowały, że obraz był jednym z dwóch w posiadaniu Friedricha Kadgiena, nazistowskiego urzędnika, oficera SS i starszego adiutanta Göringa, który uciekł do Szwajcarii w 1945 roku. Bastępnie osiadł w Brazylii i Argentynie, gdzie zmarł w 1978 roku.

Dziennikarze od lat próbowali nawiązać kontakt z córkami byłego nazisty, ale bezskutecznie. Przełom nastąpił, gdy jedna z nich wystawiła dom na sprzedaż, pokazując w ogłoszeniu zdjęcia, na których widoczny był portret wiszący nad kanapą. To przypadkowe odkrycie uruchomiło dalsze śledztwo i potwierdzenie autentyczności dzieła przez ekspertów.

Próby kontaktu z ogłoszeniodawcą spełzły na niczym. „Algemeen Dagblad” podała, że jedna z córek odpisała gazecie, że nie wie, jakich informacji chce od niej niderlandzki dziennik i o jaki obraz chodzi.