Teheran nie miał prawnego zakazu sprzedaży Rosji broni balistycznej

Ministerstwo obrony Rosji nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Stała misja Iranu przy ONZ w Nowym Jorku stwierdziła w oświadczeniu, że Republika Islamska wypracowała długoterminowe partnerstwo strategiczne z Rosją w różnych obszarach, w tym we współpracy wojskowej.

„Niemniej jednak z etycznego punktu widzenia Iran wstrzymuje się od przekazywania jakiejkolwiek broni, w tym rakiet, które mogłyby zostać potencjalnie użyte w konflikcie z Ukrainą, aż do jego zakończenia” – stwierdzono w oświadczeniu.

Szkolenie jest standardową praktyką w przypadku irańskiej broni dostarczanej Rosji – podało jedno ze źródeł agencji. Wysoki urzędnik irański, który poprosił o anonimowość, powiedział, że Iran sprzedał Rosji rakiety i drony, ale nie dostarczył rakiet Fath-360. Dodał, że Teheran nie miał prawnego zakazu sprzedaży Rosji takiej broni.

– Iran i Rosja dokonują wzajemnych zakupów części i sprzętu wojskowego. Sposób wykorzystania tego sprzętu przez każdy kraj jest wyłącznie jego decyzją – powiedział urzędnik.

Do tej pory wsparcie militarne Iranu dla Moskwy ograniczało się głównie do bezzałogowych dronów szturmowych Shahed, które przenoszą materiały wybuchowe i są łatwiejsze do zestrzelenia, ponieważ są wolniejsze od rakiet balistycznych.