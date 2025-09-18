Aktualizacja: 18.09.2025 16:19 Publikacja: 18.09.2025 15:48
Foto: Adobe Stock
Dekadę temu w Polsce działało większość kluczowych firm handlowych na świecie, ale z powodu ogromnej konkurencji stopniowo znikały kolejne. Zanosi się na to, że teraz może to czekać francuską sieć Carrefour. Carrefour nie odpowiedział na pytania „Rzeczpospolitej” odnośnie do informacji, jakie pojawiły się ponownie we francuskich mediach.
Pogłoski o planie sprzedaży polskich sklepów sieci, których jest ok. 800, krążą co najmniej od czterech lat o czym także pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Transakcja ma objąć także ok. 40 galerii handlowych. Carrefour teraz ma prowadzić proces sprzedaży za pośrednictwem banku JP Morgan, o czym donosi portal „La Lettre”. Wcześniej podawał, że pod koniec 2024 r. rozpoczęły się potajemnie wstępne rozmowy na temat przejęcia Carrefour przez holendersko-belgijską grupę Ahold Delhaize. To handlowy gigant z przychodami 89 mld euro, jednak według medialnych doniesień z negocjacji zrezygnował sam Ahold Delhaize. Ahold był już w Polsce obecny ze sklepami Albert i Hypernova, które za 375 mln euro w 2006 r. kupił właśnie Carrefour.
Czytaj więcej
Handlowa grupa podniosła oczekiwania dotyczące przychodów i zysku w 2025 r. Motorem biznesu Alleg...
Wcześniej pojawiały się pogłoski, że przejęciem Carrefoura zainteresowani byli tacy giganci, jak Walmart czy Amazon. Z kolei kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, właściciel sieci Circle K, faktycznie planował w 2021 r. taką transakcję, jednak ta została storpedowana już na wstępnym etapie rozmów przez francuski rząd pod pretekstem obrony bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Carrefour ma na naszym rynku kłopoty od dawna, co potwierdzają słabsze niż u konkurencji wyniki. Sprzedaż francuskiej sieci w naszym kraju w 2024 roku była 3,3 proc. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 2,4 mld euro.
Francuzi w giełdowym komunikacie podali, że w Polsce IV kwartał dał spadek sprzedaży porównywalnej like-for-like (bez wyników nowych sklepów otwartych w tym okresie) o 2,3 proc. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 678 mln euro. Firma wyjaśniała, że i tak to jest najlepszy kwartał w roku pod względem wzrostu LFL przy silnej konkurencji.
Czytaj więcej
Wygląda na to, że ustawa akcyzowa jak dziurawa jak sito. Przynajmniej w części dotyczącej opodatk...
– Poprawa siły nabywczej nie miała wpływu na wielkość sprzedaży w ujęciu ilościowym, ponieważ klienci przeznaczali większą część swoich dochodów na oszczędności – czytamy w komunikacie.
Carrefour ogółem zanotował w 2024 r. wzrost sprzedaży o 9,9 proc. w ujęciu porównywalnym, a w samym czwartym kwartale wzrost w tym ujęciu wyniósł 7,1 proc. Sprzedaż grupy wyniosła ogółem 94,5 mld euro, a sprzedaż internetowa za pośrednictwem jej serwisów wzrosła o 18 proc. do 5,9 mld euro.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dekadę temu w Polsce działało większość kluczowych firm handlowych na świecie, ale z powodu ogromnej konkurencji stopniowo znikały kolejne. Zanosi się na to, że teraz może to czekać francuską sieć Carrefour. Carrefour nie odpowiedział na pytania „Rzeczpospolitej” odnośnie do informacji, jakie pojawiły się ponownie we francuskich mediach.
Handlowa grupa podniosła oczekiwania dotyczące przychodów i zysku w 2025 r. Motorem biznesu Allegro jest Polska,...
Kreml ogłosił rozpoczęcie prac nad umową o wolnym handlu między Euroazjatycką Unią Gospodarczą (EUG) a Indiami....
Swatch podniesie ceny zegarków w Stanach Zjednoczonych o 5–15 proc. To efekt ceł nałożonych przez Donalda Trumpa...
Donald Trump negocjował z Chińczykami warunki porozumienia w wojnie celnej. Choć TikTokowi groził ban w Stanach...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas