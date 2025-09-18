Rzeczpospolita
Carrefour może zniknąć z Polski. Ruszyła sprzedaż handlowego giganta

Francuskie media donoszą, że rozpoczął się proces sprzedaży 800 sklepów i 40 centrów handlowych Carrefour w Polsce. Może to oznaczać zniknięcie kolejnej sieci z naszego rynku.

Publikacja: 18.09.2025 15:48

Carrefour może zniknąć z Polski. Ruszyła sprzedaż handlowego giganta

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Dekadę temu w Polsce działało większość kluczowych firm handlowych na świecie, ale z powodu ogromnej konkurencji stopniowo znikały kolejne. Zanosi się na to, że teraz może to czekać francuską sieć Carrefour. Carrefour nie odpowiedział na pytania „Rzeczpospolitej” odnośnie do informacji, jakie pojawiły się ponownie we francuskich mediach.

Carrefour na sprzedaż?

Pogłoski o planie sprzedaży polskich sklepów sieci, których jest ok. 800, krążą co najmniej od czterech lat o czym także pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Transakcja ma objąć także ok. 40 galerii handlowych. Carrefour teraz ma prowadzić proces sprzedaży za pośrednictwem banku JP Morgan, o czym donosi portal „La Lettre”. Wcześniej podawał, że pod koniec 2024 r. rozpoczęły się potajemnie wstępne rozmowy na temat przejęcia Carrefour przez holendersko-belgijską grupę Ahold Delhaize. To handlowy gigant z przychodami 89 mld euro, jednak według medialnych doniesień z negocjacji zrezygnował sam Ahold Delhaize. Ahold był już w Polsce obecny ze sklepami Albert i Hypernova, które za 375 mln euro w 2006 r. kupił właśnie Carrefour.

Wcześniej pojawiały się pogłoski, że przejęciem Carrefoura zainteresowani byli tacy giganci, jak Walmart czy Amazon. Z kolei kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, właściciel sieci Circle K, faktycznie planował w 2021 r. taką transakcję, jednak ta została storpedowana już na wstępnym etapie rozmów przez francuski rząd pod pretekstem obrony bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Sprzedaż sieci Carrefour w dół

Carrefour ma na naszym rynku kłopoty od dawna, co potwierdzają słabsze niż u konkurencji wyniki. Sprzedaż francuskiej sieci w naszym kraju w 2024 roku była 3,3 proc. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 2,4 mld euro.

Francuzi w giełdowym komunikacie podali, że w Polsce IV kwartał dał spadek sprzedaży porównywalnej like-for-like (bez wyników nowych sklepów otwartych w tym okresie) o 2,3 proc. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 678 mln euro. Firma wyjaśniała, że i tak to jest najlepszy kwartał w roku pod względem wzrostu LFL przy silnej konkurencji.

– Poprawa siły nabywczej nie miała wpływu na wielkość sprzedaży w ujęciu ilościowym, ponieważ klienci przeznaczali większą część swoich dochodów na oszczędności – czytamy w komunikacie.

Carrefour ogółem zanotował w 2024 r. wzrost sprzedaży o 9,9 proc. w ujęciu porównywalnym, a w samym czwartym kwartale wzrost w tym ujęciu wyniósł 7,1 proc. Sprzedaż grupy wyniosła ogółem 94,5 mld euro, a sprzedaż internetowa za pośrednictwem jej serwisów wzrosła o 18 proc. do 5,9 mld euro. 

