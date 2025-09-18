Dekadę temu w Polsce działało większość kluczowych firm handlowych na świecie, ale z powodu ogromnej konkurencji stopniowo znikały kolejne. Zanosi się na to, że teraz może to czekać francuską sieć Carrefour. Carrefour nie odpowiedział na pytania „Rzeczpospolitej” odnośnie do informacji, jakie pojawiły się ponownie we francuskich mediach.

Carrefour na sprzedaż?

Pogłoski o planie sprzedaży polskich sklepów sieci, których jest ok. 800, krążą co najmniej od czterech lat o czym także pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Transakcja ma objąć także ok. 40 galerii handlowych. Carrefour teraz ma prowadzić proces sprzedaży za pośrednictwem banku JP Morgan, o czym donosi portal „La Lettre”. Wcześniej podawał, że pod koniec 2024 r. rozpoczęły się potajemnie wstępne rozmowy na temat przejęcia Carrefour przez holendersko-belgijską grupę Ahold Delhaize. To handlowy gigant z przychodami 89 mld euro, jednak według medialnych doniesień z negocjacji zrezygnował sam Ahold Delhaize. Ahold był już w Polsce obecny ze sklepami Albert i Hypernova, które za 375 mln euro w 2006 r. kupił właśnie Carrefour.

Wcześniej pojawiały się pogłoski, że przejęciem Carrefoura zainteresowani byli tacy giganci, jak Walmart czy Amazon. Z kolei kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, właściciel sieci Circle K, faktycznie planował w 2021 r. taką transakcję, jednak ta została storpedowana już na wstępnym etapie rozmów przez francuski rząd pod pretekstem obrony bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Sprzedaż sieci Carrefour w dół

Carrefour ma na naszym rynku kłopoty od dawna, co potwierdzają słabsze niż u konkurencji wyniki. Sprzedaż francuskiej sieci w naszym kraju w 2024 roku była 3,3 proc. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 2,4 mld euro.