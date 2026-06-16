Zacznijmy od pytania podstawowego. Czy hotel nadmorski może dziś funkcjonować dochodowo przez cały rok?

Marta Masłowska: Może, ale pod warunkiem, że od początku nie myślimy o nim jako o obiekcie „tylko” wypoczynkowym. To jest odwrócenie logiki. Pobierowo projektowaliśmy jako obiekt, który ma silne zakorzenienie w segmencie MICE i który wakacyjny ruch traktuje jako pewną część większej całości. To zmienia wszystko, architekturę, infrastrukturę, sposób zarządzania i całą filozofię sprzedaży.

Co konkretnie oferuje rynek MICE, czego nie daje turystyka indywidualna?

Marta Masłowska: Przede wszystkim przewidywalność. Klient MICE rezerwuje z wyprzedzeniem kilku miesięcy, a często roku. Wie, ile osób przyjedzie, ile sal potrzebuje, jaki program zaplanował. To zupełnie inny poziom planowania niż spontaniczne rezerwacje na letni tydzień. Poza tym rynek MICE jest strukturalnie odporny na sezonowość. Konferencje, szkolenia, kongresy, wyjazdy integracyjne, odbywają się przez cały rok. Październik, luty, marzec to dla organizatorów wydarzeń biznesowych miesiące równie dobre jak lipiec. Czasem lepsze, bo dostępność obiektów jest większa, a ceny niższe.

Dlaczego więc tak wiele hoteli nadmorskich nadal nie potrafi skutecznie wejść w ten segment?

Marta Masłowska: Bo wejście w MICE to nie jest kwestia dodania jednej sali konferencyjnej do obiektu, który myśli sezonowo. To wymaga innej infrastruktury, kilku sal o różnej pojemności, sprawnej technologii audio-wideo, zaplecza gastronomicznego gotowego obsłużyć duże wydarzenia i przerwy kawowe na dużą skalę, odpowiedniej bazy noclegowej. To też wymaga innej organizacji pracy, innego podejścia do i co może najważniejsze, innej narracji sprzedażowej. Klient biznesowy ma inne oczekiwania niż rodzina z dziećmi. Chce efektywności, przewidywalności i prestiżu lokalizacji.

Prestiż lokalizacji – jak w tym kontekście plasuje się Pobierowo?

Marta Masłowska: Pobierowo to jest adres, który działa na wyobraźnię. Morze jako tło dla konferencji czy wyjazdu integracyjnego to coś, czego żadna sala w centrum Warszawy nie zastąpi. Coraz więcej firm świadomie szuka wyjazdów, które są autentycznym oderwaniem od codzienności i morze to zapewnia nawet poza sezonem, może nawet bardziej niż w środku lata. Cisza, przestrzeń, powietrze. Do tego nasz Park Wodny Tropikana, który działa niezależnie od pogody i pory roku czy strefa spa. To jest konkretna wartość dodana dla uczestników, którzy po całodniowym programie szkoleniowym chcą po prostu dobrze spędzić wieczór.

Jak dziś wyglądają trendy w sektorze MICE?

Marta Masłowska: Dziś wiele wydarzeń łączy uczestników stacjonarnych ze zdalnymi, a to wymaga od obiektu zaawansowanej infrastruktury technologicznej. Po drugie, wellbeing. Firmy bardzo poważnie traktują kwestię dobrostanu pracowników. Wyjazd integracyjny czy konferencja mają nie tylko realizować program merytoryczny, ale też ładować baterie. Stąd rosnące znaczenie spa, aktywności na świeżym powietrzu, kuchni opartej na dobrej jakości produktach.

Czy jest jakieś pytanie, które zadają sobie organizatorzy eventów, zanim wybiorą obiekt w Pobierowie? Bo wiemy, że od miesięcy macie pytania i rezerwacje.

Marta Masłowska: Najczęściej pada pytanie: „Co tutaj będziemy robić wieczorem?". I to jest właśnie pytanie, na które my odpowiadamy bardzo konkretnie. Park Wodny, restauracje, plaża nawet poza sezonem. Organizatorzy wiedzą, że uczestnicy wyjeżdżają nie tylko po wiedzę z konferencji. Wyjeżdżają po doświadczenie. I to doświadczenie musimy im dać przez całą dobę, a nie tylko przez osiem godzin w sali.

Na koniec, jaką rolę Pobierowo ma odegrać w strategii całego Holdingu?

Marta Masłowska: Pobierowo to jest projekt, który rozszerza naszą obecność i co ważne, rozszerza ją w kierunku, który jest spójny z tym, gdzie idzie rynek. MICE to nie jest moda. To zmiana strukturalna w tym, jak firmy myślą o pracy, spotkaniach i budowaniu kultury organizacyjnej. My chcemy być częścią tej zmiany. Chcemy, żeby Pobierowo było adresem, który organizatorzy wydarzeń biznesowych w Polsce znają i wybierają świadomie, nie dlatego, że nie ma alternatywy, ale dlatego, że jest po prostu najlepszym wyborem.

MATERIAŁ PARTNERA: GOŁĘBIEWSKI HOLDING