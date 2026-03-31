Jak poinformowała kancelaria CMS, Andrzej Pośniak i Horea Popescu zostali powołani na stanowiska Dyrektorów Zarządzających CMS na Europę Środkowo-Wschodnią (CEE) i będą odpowiedzialni za zarządzanie i rozwój działalności CMS w całym regionie.

Reklama Reklama

Andrzej Pośniak i Horea Popescu nowymi Dyrektorami Zarządzającymi CMS

Andrzej i Horea rozpoczynają swoją czteroletnią kadencję z dniem 1 kwietnia 2026 roku, zastępując Dórę Petrányi, która kierowała działalnością CMS w regionie CEE od 2016 roku.

„Andrzej i Horea są doskonale przygotowani do wprowadzenia naszych biur z regionu CEE w kolejny rozdział ich działalności. CMS jest największą kancelarią prawną w regionie CEE i jesteśmy przekonani, że Andrzej i Horea będą nadal rozwijać tę silną pozycję, umacniając naszą reputację wiodącej kancelarii prawnej w Europie Środkowo-Wschodniej” – stwierdził Stephen Millar, Partner Zarządzający CMS UK.

Andrzej Pośniak dołączył do CMS w 2003 roku i od maja 2019 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego CMS w Polsce. Horea Popescu dołączył do CMS w 2004 roku i od listopada 2020 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego CMS w Rumunii. Zarówno Andrzej, jak i Horea będą kontynuować pełnienie tych funkcji, jednocześnie podejmując nowe obowiązki jako Dyrektorzy Zarządzający.

Kancelaria CMS z nowymi Dyrektorami Zarządzającymi

CMS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą niezależne kancelarie prawne, która świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Firma posiada 92 biura w ponad 50 krajach na całym świecie, w których zatrudnia ponad 7200 prawników. Wieloletnie doświadczenie CMS obejmuje doradztwo zarówno w ramach jurysdykcji krajowych naszych kancelarii członkowskich, jak i innych systemów prawnych.

Jest także jedną z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych w Polsce, gdzie działa od 30 lat. Biura CMS w Warszawie i Poznaniu zatrudniają ponad 200 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cms.law

„CMS zbudowało silne fundamenty w całym regionie CEE, oparte na zaangażowaniu wobec naszych pracowników oraz tworzeniu kultury współpracy i integracji, w której talenty mogą się rozwijać. Stawiając klientów w centrum naszej strategii, koncentrujemy się na kształtowaniu długoterminowego rozwoju firmy i przeprowadzaniu transformacji technologicznej, aby CMS pozostało kancelarią pierwszego wyboru w całym regionie” – stwierdził Andrzej Pośniak.

„CMS w regionie CEE ma za sobą imponującą historię wzrostu w ciągu ostatniej dekady i z niecierpliwością oczekujemy kontynuacji tego trendu. Inwestując w nasze zespoły, pielęgnując silne relacje z klientami i przestrzegając wartości, które definiują CMS, jesteśmy dobrze przygotowani, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów i rynków, które obsługujemy. CEE to ważny region wzrostu w Europie i z optymizmem patrzymy na nadchodzące możliwości” – dodał Horea Popescu.

CMS jest jedyną kancelarią prawną, która rok po roku zajmuje najwyższe pozycje w rankingu Chambers & Partners Global Legal Guide we wszystkich kategoriach dotyczących CEE. W 2025 roku CMS zostało również uhonorowane trzema nagrodami podczas gali Chambers Europe Awards, w tym tytułem Europejskiej Kancelarii Prawnej Roku oraz Kancelarii Roku w regionie CEE, co stanowi uznanie dla najwyższej jakości usług CMS w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.