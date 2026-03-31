Jak poinformowała kancelaria CMS, Andrzej Pośniak i Horea Popescu zostali powołani na stanowiska Dyrektorów Zarządzających CMS na Europę Środkowo-Wschodnią (CEE) i będą odpowiedzialni za zarządzanie i rozwój działalności CMS w całym regionie.
Andrzej i Horea rozpoczynają swoją czteroletnią kadencję z dniem 1 kwietnia 2026 roku, zastępując Dórę Petrányi, która kierowała działalnością CMS w regionie CEE od 2016 roku.
„Andrzej i Horea są doskonale przygotowani do wprowadzenia naszych biur z regionu CEE w kolejny rozdział ich działalności. CMS jest największą kancelarią prawną w regionie CEE i jesteśmy przekonani, że Andrzej i Horea będą nadal rozwijać tę silną pozycję, umacniając naszą reputację wiodącej kancelarii prawnej w Europie Środkowo-Wschodniej” – stwierdził Stephen Millar, Partner Zarządzający CMS UK.
Andrzej Pośniak dołączył do CMS w 2003 roku i od maja 2019 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego CMS w Polsce. Horea Popescu dołączył do CMS w 2004 roku i od listopada 2020 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego CMS w Rumunii. Zarówno Andrzej, jak i Horea będą kontynuować pełnienie tych funkcji, jednocześnie podejmując nowe obowiązki jako Dyrektorzy Zarządzający.
Kancelaria CMS w Polsce została wyróżniona tytułem Poland Law Firm of the Year podczas rozdania nagród Chambers Europe Awards 2025.
CMS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą niezależne kancelarie prawne, która świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Firma posiada 92 biura w ponad 50 krajach na całym świecie, w których zatrudnia ponad 7200 prawników. Wieloletnie doświadczenie CMS obejmuje doradztwo zarówno w ramach jurysdykcji krajowych naszych kancelarii członkowskich, jak i innych systemów prawnych.
Jest także jedną z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych w Polsce, gdzie działa od 30 lat. Biura CMS w Warszawie i Poznaniu zatrudniają ponad 200 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cms.law
„CMS zbudowało silne fundamenty w całym regionie CEE, oparte na zaangażowaniu wobec naszych pracowników oraz tworzeniu kultury współpracy i integracji, w której talenty mogą się rozwijać. Stawiając klientów w centrum naszej strategii, koncentrujemy się na kształtowaniu długoterminowego rozwoju firmy i przeprowadzaniu transformacji technologicznej, aby CMS pozostało kancelarią pierwszego wyboru w całym regionie” – stwierdził Andrzej Pośniak.
„CMS w regionie CEE ma za sobą imponującą historię wzrostu w ciągu ostatniej dekady i z niecierpliwością oczekujemy kontynuacji tego trendu. Inwestując w nasze zespoły, pielęgnując silne relacje z klientami i przestrzegając wartości, które definiują CMS, jesteśmy dobrze przygotowani, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów i rynków, które obsługujemy. CEE to ważny region wzrostu w Europie i z optymizmem patrzymy na nadchodzące możliwości” – dodał Horea Popescu.
CMS jest jedyną kancelarią prawną, która rok po roku zajmuje najwyższe pozycje w rankingu Chambers & Partners Global Legal Guide we wszystkich kategoriach dotyczących CEE. W 2025 roku CMS zostało również uhonorowane trzema nagrodami podczas gali Chambers Europe Awards, w tym tytułem Europejskiej Kancelarii Prawnej Roku oraz Kancelarii Roku w regionie CEE, co stanowi uznanie dla najwyższej jakości usług CMS w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
