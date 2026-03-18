Kancelaria CMS poinformowała o awansie dwóch doświadczonych prawników – Agnieszki Starzyńskiej i Artura Bednarskiego – do grona partnerów CMS w Polsce. Oboje specjalizują się w obszarach o strategicznym znaczeniu dla klientów kancelarii, łącząc wieloletnie doświadczenie z interdyscyplinarną wiedzą.
Kancelaria CMS w Polsce została wyróżniona tytułem Poland Law Firm of the Year podczas rozdania nagród Chambers Europe Awards 2025.
Powstała w 1999 roku CMS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą niezależne kancelarie prawnicze, która oferuje pełen zakres usług doradztwa prawnego i podatkowego. Posiadając 92 biur w ponad 50 krajach na świecie, zatrudniających ponad 7.200 prawników, CMS służy wieloletnim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w zakresie doradztwa zarówno w ramach jurysdykcji krajowych, jak i w wymiarze transgranicznym. Począwszy od największych międzynarodowych korporacji, poprzez firmy średniej kapitalizacji do tzw. start-upów, CMS oferuje rzetelność merytoryczną, dopasowanie strategiczne i długoterminowe partnerstwo, które zapewnia każdemu z klientów przewagę na wybranych rynkach.
Kancelarie CMS zapewniają szeroki zakres usług w ramach 19 obszarów praktyk i sektorów, w tym: transakcji i prawa spółek, energetyki i zmian klimatu, funduszy, sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia, technologii, mediów i komunikacji, podatków, bankowości i finansów, prawa handlowego, prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji, postępowań spornych, prawa pracy, prawa emerytalnego, prawa własności intelektualnej oraz nieruchomości i budownictwa.
Kim są nowe osoby w gronie partnerów kancelarii CMS?
Agnieszka Starzyńska, dotychczas Counsel w praktyce prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz liderka zespołu life sciences i ochrony zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie obejmujące doradztwo dla podmiotów z sektora life sciences. W szczególności specjalizuje się w obszarze prawa farmaceutycznego, badań klinicznych, regulacji dotyczących wyrobów medycznych, reklamy i promocji tych produktów, jak również wdrażania systemów compliance. Jej doświadczenie obejmuje także kompleksowe doradztwo z zakresu prawa ochrony konkurencji dla podmiotów działających w tym sektorze, prowadzenie projektów transgranicznych oraz doradztwo na rzecz placówek ochrony zdrowia.
Artur Bednarski, dotychczas Counsel w praktyce bankowości i finansów, specjalizuje się w finansowaniach, restrukturyzacjach i upadłościach. Wspiera klientów na każdym etapie finansowania. Jego praktyka obejmuje pozyskiwanie finansowania dłużnego, w szczególności w ramach struktur konsorcjalnych a także doradztwo w zakresie postępowań restukturyzacyjnych, upadłościowych oraz przy sprzedażach wierzytelności zagrożonych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów finansowych i restrukturyzacyjnych o charakterze transgranicznym.
– Agnieszka i Artur od lat wnoszą wyjątkową wartość do naszej kancelarii - łączą ekspercką wiedzę z głębokim zrozumieniem potrzeb klientów. Ich awans na partnerów to naturalny krok, który wzmacnia nasze kluczowe praktyki i potwierdza kierunek rozwoju CMS w Polsce. Jestem dumny, że możemy dalej wspólnie budować jedną z najsilniejszych struktur doradczych na rynku – stwierdził Andrzej Pośniak, Partner zarządzający w CMS Polska
