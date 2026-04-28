14 min. 56 sek.

Miłosz Motyka: dzięki maksymalnym cenom paliw Polacy zaoszczędzili trzy miliardy złotych

Bardzo nam zależało na tym, żeby mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw był możliwie mocno powiązany z rynkiem, ale przede wszystkim – żeby nikt nadmiernie nie zarobił na zwyżkach cen paliw. To się udało – mówi Miłosz Motyka, minister energii. - Wedle naszych najnowszych analiz dzięki temu mechanizmowi w ciągu miesiąca Polacy zaoszczędzili trzy miliardy złotych. Dzięki niemu mamy najniższe ceny diesla w Unii Europejskiej, najniższe ceny benzyny. Jak długo będzie obowiązywał ten mechanizm? - Mamy nadzieję, że niedługo – mówi Miłosz Motyka. - Ale dzisiaj nie ma nikogo, kto byłby w stanie wskazać konkretną datę, nie wiemy, jak będą kształtowały się zdarzenia geopolityczne, także związane z działaniami militarnymi. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy mogli powiedzieć więcej. Na pewno przez okres majówki, pierwszych tygodni maja program CPN będzie nadal obowiązywał – dodaje.

