Jest połączeniem doświadczenia, zrozumienia zastanych okoliczności oraz intuicji – tego, co w sprawach naprawdę strategicznych pozostaje domeną człowieka. I czego nie zastąpi AI.

Choć zawsze i bez wyjątku reprezentujemy pracodawców, to decyzje i sprawy, przy których doradzamy dotyczą interesu pracowników. Interesu, którego pracodawcy mają obowiązek bronić – czy to przeciwdziałając niepożądanym zachowaniom, czy mowie nienawiści, czy nadużywaniu wolności związkowych, czy wreszcie walcząc z nadużyciami zwolnień lekarskich i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Sądy to potwierdzają – wygrywamy takie sprawy, bo bronimy interesu społecznego, a nie tylko interesu pracodawcy.

Dzielimy się wiedzą. Bo możemy i powinniśmy

Jesteśmy blisko rynku, widzimy więcej i szybciej rozumiemy nowe wyzwania. Traktujemy to jako zobowiązanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Dlatego od lat tworzymy przestrzeń do rozmowy o prawie pracy i HR. Organizujemy bezpłatne webinary, rozwijamy HR Laby - lokalne spotkania w największych miastach, dające przestrzeń do wymiany doświadczeń, networkingu i rozmowy osób, które realnie kształtują rynek HR. Tę samą filozofię przenosimy do HR Point – Strefy Klienta PCS. Udostępniamy w niej ponad 200 dokumentów, narzędzi i materiałów dla pracodawców.

Sprawy proste i powtarzalne to domena AI. Sprawy przełomowe wymagają zaangażowania człowieka

W sprawach strategicznych nie wystarczy wzór czy algorytm. Nie wystarczy odpowiedź bez znajomości organizacji, jej ludzi, historii, kultury i ryzyk. W prawie HR najtrudniejsze decyzje są zawsze ludzkie. Tu nie ma miejsca na automatyzm. Tu liczy się odpowiedzialność.

Dlatego nie działamy według utartych schematów i wzorów. W PCS w sprawy naszych Klientów angażujemy doświadczenie całego zespołu – 12 partnerów oraz kilkudziesięciu prawniczek i prawników.

W sprawach strategicznych jedna perspektywa to za mało. Potrzebna jest synergia, odpowiedzialność i odwaga, żeby rekomendować rozwiązania, które obronią się nie tylko prawnie, ale też organizacyjnie i reputacyjnie.

Tak postrzega nas również rynek. Gdy sprawa jest trudna, precedensowa albo wymaga odwagi, Klienci trafiają do nas z polecenia – także od koleżanek i kolegów z branży. To dla nas jedno z najważniejszych wyróżnień, obok rankingów, w których PCS jest wskazywana jako jeden z liderów rynku prawa pracy. Największym sprawdzianem jest jednak moment, w którym Klient mówi: mamy problem, którego nie da się rozwiązać standardowo i idziemy z nim do PCS.

Tam, gdzie chodzi o wartości

Prawo pracy i HR, dobrze zastosowane, nie jest przeszkodą. Jest narzędziem odpowiedzialnego zarządzania. Chroni wartości, porządkuje relacje, wyznacza granice. Dostarczamy skuteczne rozwiązania prawne. Tworzone przez ludzi i dla ludzi.

To właśnie wtedy najpełniej widać sens motto Human Matters. Broniliśmy prawa pracodawcy do reagowania na mowę nienawiści w sieci, gdy zaczynała się poza zakładem pracy, ale niszczyła relacje w zespole. Wspieraliśmy pracodawców tam, gdzie szczególna ochrona nie mogła oznaczać przyzwolenia na działania sprzeczne z prawem i dobrami, które ono chroni. Pomagaliśmy tworzyć nowoczesne modele pracy i broniliśmy złożonych struktur organizacyjnych, których stabilność miała znaczenie dla tysięcy pracowników. W takich projektach jesteśmy nie tylko prawnikami. Wspieramy Klientów w strategii, komunikacji, zarządzaniu kryzysowym i decyzjach, które muszą obronić się w sądzie, w organizacji i w oczach ludzi.



MATERIAŁ PARTNERA: PCS PARUCH STĘPIEŃ KANCLERZ