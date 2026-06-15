Reprezentacja Hiszpanii, uznawana przed turniejem za jednego z głównych kandydatów do tytułu, zremisowała bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka w meczu grupy H.

Reklama Reklama

Dla afrykańskiego zespołu był to historyczny występ. Republika Zielonego Przylądka debiutuje na mundialu, a remis z jednym z najsilniejszych zespołów świata jest bez wątpienia największym sukcesem w historii tamtejszej piłki nożnej i największą sensacją trwającego turnieju. Rezultat komplikuje sytuację Hiszpanów w walce o pierwsze miejsce w grupie H. Z kolei debiutanci znacząco zwiększyli swoje szanse na awans do fazy pucharowej.

Postawił niemal milion dolarów na zwycięstwo Hiszpanii i przegrał

Sensacyjny wynik odbił się także echem poza boiskiem. Na platformie predykcyjnej Polymarket jeden z użytkowników postawił 999 068 dolarów na zwycięstwo Hiszpanii.

Przed spotkaniem szanse Hiszpanów oceniano bardzo wysoko. Kursy odpowiadały prawdopodobieństwu zwycięstwa wynoszącemu około 90–92 proc. Gdyby faworyci wygrali, gracz zarobiłby 86 875,48 dolara.

Hiszpania przystępowała do mundialu jako druga drużyna światowego rankingu i aktualny mistrz Europy. Republika Zielonego Przylądka zajmuje 67. miejsce w rankingu FIFA. Pod względem powierzchni kraju jest to drugi najmniejszy uczestnik 48-zespołowego turnieju organizowanego przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Pod względem liczby ludności zajmuje trzecie miejsce od końca w stawce mundialu.

W chwili rozpoczęcia meczu inwestorzy Polymarket oceniali szanse na zwycięstwo Hiszpanii na 90 proc. Szanse Republiki Zielonego Przylądka wynosiły zaledwie 3 proc., a prawdopodobieństwo remisu określano na 7 proc.

Republika Zielonego Przylądka 21 czerwca zmierzy się z Urugwajem, a 26 czerwca zakończy fazę grupową meczem z Arabią Saudyjską. Hiszpania 21 czerwca zmierzy się z Arabią Saudyjską, a 27 czerwca z Urugwajem.