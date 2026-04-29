Rafał Bochenek poinformował o decyzji kierownictwa PiS w mediach społecznościowych.

Łukasz Mejza nie jest już członkiem klubu PiS

„Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS” – czytamy we wpisie Rafała Bochenka opublikowanym w serwisie społecznościowym X. „Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był” – zauważył rzecznik ugrupowania.

