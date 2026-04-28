W 2021 r. media doniosły, że ówczesny wiceminister sportu w rządzie PiS Łukasz Mejza jest właścicielem firmy Vinci NeoClinic, która oferuje niesprawdzone metody leczenia m.in. dla ciężko chorych dzieci. Mejza miał osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że leczenie będzie skuteczne. Za terapię „pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi” spółka Mejzy oczekiwała wynagrodzenia w wysokości 80 tys. dolarów. W efekcie publikacji Mejza stracił stanowisko wiceministra sportu, ale wkrótce zdobył mandat poselski.

17-letni Jakub Wróblewski opublikował na Twitterze (dziś X) krytyczne wpisy wobec Mejzy. „Żadnego słowa przepraszam w stosunku do rodziców chorych dzieci, których Mejza próbował oszukać. Mentalne dno”, „Nie ma w polskiej polityce bardziej obrzydliwej postaci niż Mejza” - te słowa Mejza uznał za zniesławiające. W 2022 r. złożył przeciwko nastolatkowi prywatny akt oskarżenia z art. 212 kodeksu karnego. Twierdził, że wpisy licealisty wywołały „największy hejt w historii polskiej polityki” i przyczyniły się do jego dymisji. Domagał się skazania Wróblewskiego i 50 tys. zł nawiązki.

Sąd: Jakub Wróblewski nie zniesławił posła Łukasza Mejzy

Początkowo sprawa została umorzona bez przeprowadzania rozprawy, ale poseł PiS złożył zażalenie. Sąd wyższej instancji w 2024 r. uchylił postanowienie o umorzeniu i nakazał przeprowadzenie procesu.

W poniedziałek, po ponad 2,5-rocznym procesie Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu uwolnił Wróblewskiego od czterech z pięciu zarzutów aktu oskarżenia. W przypadku piątego czynu sąd umorzył postępowanie, bo uznał jego znikomą szkodliwość społeczną. Chodziło o sformułowanie, że "w Polsce nie ma bardziej obrzydliwej postaci niż Łukasz Mejza".

Wyrok nie jest prawomocny.