Jeszcze 23 maja 2024 r. Farage deklarował, że nie zamierza ubiegać się o mandat. Niespełna dwa tygodnie później zmienił zdanie i 3 czerwca zapowiedział kandydowanie w okręgu Clacton. W lipcu po raz pierwszy w karierze został posłem Izby Gmin.

Nigel Farage przyznaje, że otrzymał 5 mln funtów

Sam Farage potwierdził otrzymanie środków w rozmowie z „Daily Telegraph”. Jak tłumaczył, 5 mln funtów miało zostać przeznaczone na jego bezpieczeństwo osobiste.

Polityk podkreślał, że wcześniej bezskutecznie starał się o finansowanie ochrony ze środków publicznych. – Jestem zdany na siebie i muszę się z tym pogodzić – argumentował.

Darowizna nie została zgłoszona władzom parlamentarnym, ponieważ w momencie jej otrzymania Farage nie był jeszcze posłem. Nie było też formalnego obowiązku zgłoszenia jej komisji wyborczej, gdyż nie ogłosił jeszcze startu w wyborach.

Giorgia Meloni
Dyplomacja
Europejska prawica odwraca się od Donalda Trumpa

Christopher Harborne – kim jest człowiek, który hojnie wsparł Nigela Farage'a?

Ujawnienie darowizny zwraca uwagę na rosnącą rolę Harborne’a w brytyjskiej polityce. Biznesmen, który większość czasu spędza w Tajlandii i działa również pod nazwiskiem Chakrit Sakunkrit, zgromadził majątek m.in. dzięki udziałowi w firmie związanej z kryptowalutą Tether.

W ostatnich latach przekazał 9 mln funtów na Reform UK w 2024 r. i łącznie wsparł ugrupowanie kwotą 12 mln funtów w 2025 r. Wcześniej udzielał finansowego wsparcia także Partii Konserwatywnej i Brexit Party. Relacje Harborne’a z Farage’em sięgają co najmniej 2019 r., gdy miliarder wsparł jego ugrupowanie kwotą 10 mln funtów.

Wypowiedź Jima Ratcliffe'a wywołała falę komentarzy
Polityka
„Wielka Brytania skolonizowana przez migrantów”. Współwłaściciel MU wywołał burzę

Brytyjskie media zwracają uwagę na moment przekazania pieniędzy, który zbiega się z nagłą zmianą decyzji o starcie w wyborach. W tym samym czasie Farage naciskał na ówczesnego premiera Rishiego Sunaka w sprawie ewentualnego porozumienia wyborczego z konserwatystami. Takie rozwiązanie miał popierać Harborne.

Jeszcze kilka lat wcześniej Farage podkreślał, że działalność polityczna nie przynosi dochodów. W 2023 r. stracił dostęp do prestiżowego konta w banku Coutts, które wymagało co najmniej 1 mln funtów inwestycji lub 3 mln oszczędności.