Jeszcze 23 maja 2024 r. Farage deklarował, że nie zamierza ubiegać się o mandat. Niespełna dwa tygodnie później zmienił zdanie i 3 czerwca zapowiedział kandydowanie w okręgu Clacton. W lipcu po raz pierwszy w karierze został posłem Izby Gmin.

Nigel Farage przyznaje, że otrzymał 5 mln funtów

Sam Farage potwierdził otrzymanie środków w rozmowie z „Daily Telegraph”. Jak tłumaczył, 5 mln funtów miało zostać przeznaczone na jego bezpieczeństwo osobiste.

Polityk podkreślał, że wcześniej bezskutecznie starał się o finansowanie ochrony ze środków publicznych. – Jestem zdany na siebie i muszę się z tym pogodzić – argumentował.

Darowizna nie została zgłoszona władzom parlamentarnym, ponieważ w momencie jej otrzymania Farage nie był jeszcze posłem. Nie było też formalnego obowiązku zgłoszenia jej komisji wyborczej, gdyż nie ogłosił jeszcze startu w wyborach.

Christopher Harborne – kim jest człowiek, który hojnie wsparł Nigela Farage'a?

Ujawnienie darowizny zwraca uwagę na rosnącą rolę Harborne’a w brytyjskiej polityce. Biznesmen, który większość czasu spędza w Tajlandii i działa również pod nazwiskiem Chakrit Sakunkrit, zgromadził majątek m.in. dzięki udziałowi w firmie związanej z kryptowalutą Tether.

W ostatnich latach przekazał 9 mln funtów na Reform UK w 2024 r. i łącznie wsparł ugrupowanie kwotą 12 mln funtów w 2025 r. Wcześniej udzielał finansowego wsparcia także Partii Konserwatywnej i Brexit Party. Relacje Harborne’a z Farage’em sięgają co najmniej 2019 r., gdy miliarder wsparł jego ugrupowanie kwotą 10 mln funtów.

Brytyjskie media zwracają uwagę na moment przekazania pieniędzy, który zbiega się z nagłą zmianą decyzji o starcie w wyborach. W tym samym czasie Farage naciskał na ówczesnego premiera Rishiego Sunaka w sprawie ewentualnego porozumienia wyborczego z konserwatystami. Takie rozwiązanie miał popierać Harborne.

Jeszcze kilka lat wcześniej Farage podkreślał, że działalność polityczna nie przynosi dochodów. W 2023 r. stracił dostęp do prestiżowego konta w banku Coutts, które wymagało co najmniej 1 mln funtów inwestycji lub 3 mln oszczędności.