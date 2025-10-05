Taka strategia wydaje się żywcem zaczerpnięta od Emmanuela Macrona. Prezydent Francji najpierw w 2017 r., a potem w 2022 r. wygrał wyścig o Pałac Elizejski z liderką skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (ZN) Marine Le Pen, stawiając przed Francuzami podobny wybór. Tyle że zmarginalizował przy tej okazji ugrupowania umiarkowanej lewicy (Partia Socjalistyczna) i prawicy (Republikanie), niejako skazując niezadowolonych wyborców na poparcie opcji radykalnej. I dziś ZN zdaje się być u progu zdobycia władzy.

Wielka Brytania może być świadkiem podobnego zjawiska. Miejsce tradycyjnego, dwupartyjnego systemu zajął o wiele bardziej rozdrobniony układ pięciu ugrupowań, w którym na fali są teraz Zieloni (10 proc. poparcia) i Liberalni Demokraci (13 proc.,) podczas gdy Partia Konserwatywna musi się zadowolić ledwie 18 proc. głosów. A laburzyści, którzy w wyborach parlamentarnych latem zeszłego roku zdobyli niemal 34 proc. głosów, teraz zachowali poparcie tylko co piątego wyborcy. W takim układzie Farage, który może liczyć na 31 proc. głosów, mógłby za sprawą większościowej ordynacji zdobyć samodzielną większość w 650-osobowej Izbie Gmin.

Premierzy Wielkiej Brytanii od 1940 roku Foto: PAP

Co prawda termin, w którym premier musi najpóźniej rozpisać kolejne wybory (2029 r.), pozostaje odległy, jednak Starmer traktuje populistyczne zagrożenie śmiertelnie poważnie, ponieważ jest ono zbudowane na solidnych fundamentach.

Jeszcze cztery lata temu Reform UK miało śladowe poparcie. Jednak od tego czasu Farage potrafił wymyśleć się na nowo w spektakularny sposób. Do umocnienia swojej rozpoznawalności zaprzągł nowe media. Do tego stopnia, że tygodnik „The Economist” nazwał jego ugrupowanie pierwszą wielką e-partią w brytyjskiej historii.

Nigel Farage stawia na przegranych globalizacji. A tych jest wielu

Przede wszystkim jednak Farage potrafił skanalizować narastające frustracje Brytyjczyków. Zaczął od imigracji. Co prawda różnica między tymi, którzy osiedlili się na Wyspach, a tymi, którzy je opuścili (tzw. imigracja netto) spadła w ub.r. do 431 tys. osób wobec 860 tys. rok wcześniej, wciąż jednak jest ona wielokrotnie wyższa niż obiecane jeszcze przez Camerona 100 tys. rocznie. 71 proc. poddanych Karola III uważa, że liczba przyjezdnych jest za duża. Z tego powodu ludność Wielkiej Brytanii, kraju terytorialnie znacząco mniejszego od Polski, dobiła do 70 mln osób.