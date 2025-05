Rzecznik Partii Pracy utratę mandatu zrzucił na to, że wybory są zawsze trudniejsze dla partii rządzącej, a dodatkowo – jak mówił - wydarzenia, które doprowadziły do wyborów w Runcorn & Helsby sprawiły, że „było jeszcze trudniej”. Jednocześnie zwrócił uwagę na załamanie poparcia dla Partii Konserwatywnej, której kandydat zdobył 2 341 głosów.



W Wielkiej Brytanii odbyły się też 1 maja wybory lokalne. Partia Farage’a liczy, że osiągnie w nich dobry wynik, co ma zapoczątkować rewolucję na brytyjskiej scenie politycznej, która od wieków ma charakter systemu dwupartyjnego (w przeszłości zdominowanego przez stronnictwa torysów i wigów, obecnie – przez Partię Konserwatywną i Partię Pracy). W wyborach lokalnych obsadzano ponad 1600 mandatów w lokalnych władzach w całej Anglii.

Wybory w Wielkiej Brytanii: Reform UK odniosła największy w historii sukces w wyborach w Greater Linconshire?

Była wiceminister edukacji Andrea Jenkyns, która w ubiegłorocznych wyborach do Izby Gmin straciła mandat, teraz prawdopodobnie – jako kandydatka Reform UK – stanie na czele władz hrabstwa Greater Lincolnshire jako burmistrz Greater Lincolnshire Combined County Authority (GLCCA). Jeśli jej wygrana się potwierdzi, Jenkyns będzie pierwszym przedstawicielem Reform UK, który obsadzi stanowisko wykonawcze o tak dużych kompetencjach.

Reform UK to partia będąca sukcesorką Partii Brexitu. W wyborach do Izby Gmin w 2024 roku zdobyła ona ok. 14 proc. głosów, ale przełożyło się to jedynie na 5 z 650 mandatów w Izbie Gmin ze względu na system wyborczy obowiązujący na Wyspach (opierający się na jednomandatowych okręgach wyborczych obsadzanych większością względną).

Obecnie, w niektórych sondażach, partia Farage’a cieszy się największym poparciem w Wielkiej Brytanii, a w innych nieznacznie przegrywa z rządzącą krajem Partią Pracy.