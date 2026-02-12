– Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów, prawda? Przecież w 2020 r. populacja Wielkiej Brytanii wynosiła 58 mln, teraz to 70 mln. To daje 12 mln ludzi – przekonywał biznesmen. Relacjonując jego słowa brytyjskie media piszą, że według brytyjskiego urzędu statystycznego (Office of National Statistics, ONS) w połowie 2020 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało niespełna 67 mln osób, a w połowie 2025 r. – blisko 70 mln. Według tego źródła, w 2000 r. wielkość brytyjskiej populacji szacowano na 58,9 mln. Największy wzrost zaobserwowano od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r., gdy w Wielkiej Brytanii przybyło 944 tys. migrantów.

Jim Ratcliffe: Keir Starmer jest miły, Nigel Farage jest inteligentny

W rozmowie ze Sky News Jim Ratcliffe porównał też rządzenie państwem do zarządzania klubem piłkarskim. W Manchesterze United, po tym, jak w 2024 r. miliarder nabył 27,7 proc. udziałów w klubie, przeprowadzono restrukturyzację i zwolniono 450 osób. Ratcliffe podkreślił w wywiadzie, że politycy muszą być gotowi do podejmowania trudnych decyzji. Zastanawiał się też, czy Keir Starmer to odpowiednia osoba na stanowisko premiera. – Może jest zbyt miły? To miły człowiek, lubię go, ale to trudna praca i trzeba zrobić kilka trudnych rzeczy, by Wielka Brytania wróciła na właściwe tory, ponieważ obecnie nasza gospodarka nie jest w dobrym stanie – mówił.

Jim Ratcliffe Foto: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Jim Ratcliffe powiedział także, że niedawno spotkał się z Nigelem Farage'em, liderem partii Reform UK. – Sądzę, że to inteligentny człowiek. Myślę, że ma dobre zamiary. Ale, w pewnym sensie, to samo można powiedzieć o Keirze Starmerze. Potrzeba kogoś, kto będzie gotowy na bycie niepopularnym przez jakiś czas, aby rozwiązać najważniejsze problemy – stwierdził.

– Jeśli naprawdę chce się zająć najważniejszymi problemami, związanymi z imigracją, z tym, że ludzie wolą brać zasiłki niż pracować na swe utrzymanie, jeśli chce się tym zająć, trzeba podjąć pewne niepopularne działania i wykazać się odrobiną odwagi – mówił.

Jim Ratcliffe przeprasza, ale nie wycofuje się ze swej oceny

Wypowiedź miliardera o tym, że Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów, odbiła się na Wyspach szerokim echem. Słowa Ratcliffe'a komentowali politycy z różnych stron sceny politycznej – jedni uważali, że biznesmen powinien przeprosić, inni przyznawali, że miał rację.