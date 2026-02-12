Reklama
„Wielka Brytania skolonizowana przez migrantów”. Współwłaściciel MU wywołał burzę

Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów – powiedział Jim Ratcliffe, jeden z najbogatszych Brytyjczyków, współwłaściciel Manchesteru United. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenił, że biznesmen powinien przeprosić, była szefowa brytyjskiego rządu Liz Truss uznała, że Ratcliffe ma rację. Po fali komentarzy miliarder wydał oświadczenie.

Publikacja: 12.02.2026 16:10

Wypowiedź Jima Ratcliffe'a wywołała falę komentarzy

Foto: PAP/PA

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co o imigracji powiedział jeden z najbogatszych Brytyjczyków, Jim Ratcliffe?
  • Jak podane przez niego liczby różnią się od tych podawanych przez brytyjski urząd statystyczny?
  • Jak na słowa miliardera zareagowali politycy, m.in. Keir Starmer, Liz Truss, Nigel Farage, Rachel Reeves i Ed Davey?
  • Po fali krytyki Ratcliffe wydał oświadczenie. Co się w nim znalazło?

Na marginesie Europejskiego Szczytu Przemysłowego w Antwerpii brytyjski miliarder udzielił wywiadu stacji Sky News. Rozmowa została opublikowana w środę wieczorem.

Sir Jim Ratcliffe, 73-letni współwłaściciel klubu piłkarskiego Manchester United, założyciel i prezes koncernu chemicznego INEOS, plasujący się w czołówce najbogatszych obywateli Wielkiej Brytanii, ocenił, że Wielka Brytania stoi w obliczu poważnych wyzwań politycznych, społecznych i gospodarczych, wśród których znajduje się bezprecedensowy wzrost liczby migrantów w ostatnich latach.

Czytaj więcej

Proces tzw. piątki z Hajnówki
Społeczeństwo
Aktywistka z tzw. piątki z Hajnówki podejrzana o przemyt ludzi – dowiedziała się „Rz”

Jim Ratcliffe: Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów

– Nie można mieć gospodarki z dziewięcioma milionami ludzi pobierającymi zasiłki i ogromną liczbą napływających migrantów – ocenił. – Mam na myśli to, że Wielka Brytania została skolonizowana. To nas zbyt dużo kosztuje – dodał.

– Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów, prawda? Przecież w 2020 r. populacja Wielkiej Brytanii wynosiła 58 mln, teraz to 70 mln. To daje 12 mln ludzi – przekonywał biznesmen. Relacjonując jego słowa brytyjskie media piszą, że według brytyjskiego urzędu statystycznego (Office of National Statistics, ONS) w połowie 2020 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało niespełna 67 mln osób, a w połowie 2025 r. – blisko 70 mln. Według tego źródła, w 2000 r. wielkość brytyjskiej populacji szacowano na 58,9 mln. Największy wzrost zaobserwowano od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r., gdy w Wielkiej Brytanii przybyło 944 tys. migrantów.

Jim Ratcliffe: Keir Starmer jest miły, Nigel Farage jest inteligentny

W rozmowie ze Sky News Jim Ratcliffe porównał też rządzenie państwem do zarządzania klubem piłkarskim. W Manchesterze United, po tym, jak w 2024 r. miliarder nabył 27,7 proc. udziałów w klubie, przeprowadzono restrukturyzację i zwolniono 450 osób. Ratcliffe podkreślił w wywiadzie, że politycy muszą być gotowi do podejmowania trudnych decyzji. Zastanawiał się też, czy Keir Starmer to odpowiednia osoba na stanowisko premiera. – Może jest zbyt miły? To miły człowiek, lubię go, ale to trudna praca i trzeba zrobić kilka trudnych rzeczy, by Wielka Brytania wróciła na właściwe tory, ponieważ obecnie nasza gospodarka nie jest w dobrym stanie – mówił.

Jim Ratcliffe

Foto: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Jim Ratcliffe powiedział także, że niedawno spotkał się z Nigelem Farage'em, liderem partii Reform UK. – Sądzę, że to inteligentny człowiek. Myślę, że ma dobre zamiary. Ale, w pewnym sensie, to samo można powiedzieć o Keirze Starmerze. Potrzeba kogoś, kto będzie gotowy na bycie niepopularnym przez jakiś czas, aby rozwiązać najważniejsze problemy – stwierdził.

– Jeśli naprawdę chce się zająć najważniejszymi problemami, związanymi z imigracją, z tym, że ludzie wolą brać zasiłki niż pracować na swe utrzymanie, jeśli chce się tym zająć, trzeba podjąć pewne niepopularne działania i wykazać się odrobiną odwagi – mówił.

Jim Ratcliffe przeprasza, ale nie wycofuje się ze swej oceny

Wypowiedź miliardera o tym, że Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów, odbiła się na Wyspach szerokim echem. Słowa Ratcliffe'a komentowali politycy z różnych stron sceny politycznej – jedni uważali, że biznesmen powinien przeprosić, inni przyznawali, że miał rację.

Czytaj więcej

Granica polsko-białoruska w okolicach Krynek
Społeczeństwo
Co z polityką migracyjną? Polacy odpowiedzieli, czy chcą zaostrzenia

W czwartek Jim Ratcliffe wydał oświadczenie, w którym przeprosił za to, że użyte przez niego słowa „uraziły niektórych w Wielkiej Brytanii i w Europie, i wywołały zaniepokojenie”. „Jednak ważne jest, by poruszyć kwestię kontrolowanej i dobrze zarządzanej imigracji, która wspiera wzrost gospodarczy” – dodał.

Zaznaczył, że w wywiadzie odnosił się do znaczenia wzrostu gospodarczego, miejsc pracy, umiejętności i produkcji w Wielkiej Brytanii. „Chciałem podkreślić, że rządy muszą zarządzać migracją jednocześnie z inwestowaniem w umiejętności, przemysł i miejsca pracy, by długoterminowy dobrobyt był udziałem wszystkich” – tłumaczył.

Komentarze polityków po wypowiedzi współwłaściciela MU o migracji

Wcześniej słowa Ratcliffe'a o kolonizacji skrytykował szef brytyjskiego rządu. „Obraźliwe i niewłaściwe. Wielka Brytania to dumny, tolerancyjny i różnorodny kraj. Jim Ratcliffe powinien przeprosić” – napisał w mediach społecznościowych Keir Starmer. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Downing Street. „Jim Ratcliffe powinien natychmiast przeprosić. Jego obraźliwe uwagi są niesłuszne i działają na korzyść tych, którzy chcą podzielić nasz kraj” – stwierdził.

Jim Ratcliffe

Foto: REUTERS/Phil Noble

Po tym, jak biznesmen wydał czwartkowe oświadczenie, rzecznik ocenił, iż miliarder słusznie przeprosił za swój język. – Uważamy, że powinna odbyć się poważna debata na temat imigracji, ale premier wierzy w Wielką Brytanię tworzoną dla wszystkich, a te komentarze były podżegające i wywołujące podziały – dodał w rozmowie z dziennikarzami.

Również burmistrz Manchesteru Andy Burnham ocenił, że słowa Ratcliffe'a „stoją w sprzeczności z tym, co tradycyjnie reprezentował Manchester”. „Wzywanie do ograniczenia imigracji to jedno; przedstawianie przybywających tu ludzi jako wrogich najeźdźców to coś zupełnie innego” – dodał.

Kanclerz skarbu Rachel Reeves uznała komentarz miliardera za „niedopuszczalny” i „obrzydliwy”. – Nasz kraj czerpie ogromne korzyści ze swej różnorodności. Widzimy to w naszych firmach, na naszych uczelniach, w naszym życiu kulturalnym. Jesteśmy bogatsi z powodu różnorodności naszego kraju – przekonywała.

Czytaj więcej

Uchodźcy z Ukrainy w Warszawie
Społeczeństwo
Co przyciąga do Polski ukraińskich imigrantów? Wyniki badania

Deputowany Partii Pracy Alex Sobel uznał wypowiedź o kolonizacji Wielkiej Brytanii przez migrantów za „oburzające słowa oderwanego od rzeczywistości bogatego biznesmena, który nie ma empatii dla rodzin w trudnej sytuacji”. Sobel ocenił, że „stygmatyzowanie imigrantów i osób pobierających zasiłki jest haniebne”.

Liz Truss: Jim Ratcliffe ma rację

Ze słowami Jima Ratcliffe'a nie zgodzili się również przywódca Liberalnych Demokratów, Ed Davey, oraz lider Szkockiej Partii Narodowej, John Swinney. Z komentarzem miliardera zgodziła się natomiast Liz Truss, była premier Wielkiej Brytanii. „Ratcliffe ma rację. Teraz niech on i inni liderzy biznesu wystąpią i pomogą naprawić kraj. Potrzebujemy ich umiejętności. Muszą zastąpić wysokich rangą urzędników, którzy zawiedli” – napisała w serwisie X.

Nigel Farage odniósł się do krytyki, wygłoszonej pod adresem Ratcliffe'a przez Starmera. Lider Reform UK napisał w mediach społecznościowych, że Wielka Brytania doświadczyła „bezprecedensowej masowej migracji, która zmieniła charakter wielu regionów kraju”. „Partia Pracy może próbować to ignorować, ale Reform tak nie postąpi” – zadeklarował.

Źródło: rp.pl

