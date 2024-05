Polisa dla kota lub psa? Aż 40 proc. właścicieli nawet nie wie, że są takie ubezpieczenia

Większość ubezpieczonych (63 proc.), którzy wykupili polisy twierdzi, że nigdy z niej nie skorzystało, że nie złożyło wniosku o wypłatę pieniędzy. 28 proc. ubezpieczonych deklaruje, że uzyskało zwrot pieniędzy, a co dziesiąty - twierdzi, że skierował wniosek o wypłatę pieniędzy, ale ich zwrotu nie uzyskał. Zdecydowana większość ubezpieczonych twierdzi (71 proc.), że jest zadowolona ze swojego ubezpieczenia. Niezadowolenie wyraża 16 proc. badanych.

Kto ubezpiecza najwięcej zwierząt

Badanie pokazało też, że najbardziej popularnym ubezpieczycielem oferującym polisy dla zwierząt jest PZU. Co trzeci właściciel ubezpieczonego zwierzęcia ma tam właśnie swoją polisę. Co dziesiąty ubezpieczony wskazuje, że jego zwierzę jest ubezpieczone w Generali. Nieco mniej – 8 proc. ma ubezpieczenie w Petcover oraz kolejne 8 proc. - ma ubezpieczenie w Allianz.

- Praca do wykonania jest nie tylko po stronie ubezpieczycieli. Nawet, jeśli zwiększymy świadomość i założymy, że każdy właściciel zwierzaka wie, że może ubezpieczyć swoje zwierzę, to barier jest jeszcze kilka. Zwierzę musi mieć chip i w momencie przystąpienia do ubezpieczenia być w konkretnym wieku. W zależności od ubezpieczyciela ta górna granica może się różnić, ale przeciętnie jest to maksymalnie 8-10 lat – komentuje Piotr Kunce, menedżer ds. relacji z partnerami w TU Europa. - Można by ubezpieczyć starsze zwierzęta, ale w przypadku ubezpieczenia w zakresie zachorowania, analogicznie tak jak u ludzi, im człowiek starszy, tym droższe ubezpieczenie, bo wyższe ryzyko poważnego zachorowania. U zwierząt dochodzi jeszcze trudność z historią medyczną, choćby dlatego, że w Polsce nie ma obowiązku chipowania zwierząt domowych, czyli przyporządkowania danych medycznych do konkretnego zwierzaka — dodaje.

Ile kosztuje polisa kota lub psa?

O koszt polisy zapytaliśmy kilku ubezpieczycieli.

- Koszt polisy zależy od rasy psa, udziału własnego, sumy ubezpieczenia oraz wieku psa, a składka roczna może wynieść od 240 zł do nawet 7000 zł. Oczywiście możliwe jest płacenie składki w ratach miesięcznych. Składki miesięczne wahają się od 18 zł przy najniższych sumach ubezpieczenia do nawet 500 zł miesięcznie, w przypadku psów starszych oraz ras wielowagowych. Najważniejsze jest to, że każdy właściciel psa może wybrać ryzyka i zakres, dopasowany do jego budżetu – mówi Andrzej Adamczyk, prezes Bezpieczny.pl, spółki technologicznej Generali Polska.

Generali ubezpiecza tylko psy, ale rozważa przygotowanie podobnej oferty dla kotów.