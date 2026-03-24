Biuro w Adgar Park West wynajęte na dekadę

Adgar Park West - kompleks biurowy w warszawskich Włochach
Nowa siedziba biura podróży Sun & Fun Holidays w kompleksie biurowym w warszawskich Włochach została przygotowana od podstaw zgodnie z wytycznymi firmy.
Spółka postawiła na układ gabinetowy (mniejsze i większe pokoje), jest też wiele sal do spotkań. – To duża zmiana, firma zajmowała dotąd dwa razy mniejsze biuro – mówią przedstawiciele Adgar Poland.
– Przeprowadzka do Adgar Park West jest dla nas symbolicznym krokiem naprzód. Potrzebowaliśmy większej, nowocześniejszej i bardziej funkcjonalnej przestrzeni z elementami podkreślającymi naszą tożsamość jako biura podróży – komentuje Semir Hamouda, dyrektor generalny Sun & Fun Holidays. – Nowa siedziba daje nam zdecydowanie większy komfort pracy i realne możliwości dalszego rozwoju, szczególnie w kontekście planowanych rekrutacji.
Biura zostały wynajęte na dziesięć lat.
Transakcja potwierdza, że popyt na biura jest duży, także poza centrum miasta, w takich lokalizacjach jak Służewiec i korytarz Alej Jerozolimskich.
– Najemcy są dziś pragmatyczni. Liczy się standard, jakość środowiska pracy, sprawne zarządzanie budynkiem i możliwość dopasowania przestrzeni do pracy zespołu – komentuje Tomasz Stopka z Adgar Poland.
Adgar Poland podaje, powołując się na dane Cushman & Wakefield, że w 2025 r. w lokalizacjach poza strefą centralną wynajęto w sumie ok. 429,6 tys. mkw. biur, podczas gdy rok wcześniej – 395 tys. mkw. W samym korytarzu Alej Jerozolimskich popyt na biura w 2025 r. sięgnął 106,1 tys. mkw.
