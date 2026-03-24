Biuro w Adgar Park West wynajęte na dekadę

Nowa siedziba biura podróży Sun & Fun Holidays w kompleksie biurowym w warszawskich Włochach została przygotowana od podstaw zgodnie z wytycznymi firmy.

Układ gabinetowy dla biura podróży

Spółka postawiła na układ gabinetowy (mniejsze i większe pokoje), jest też wiele sal do spotkań. – To duża zmiana, firma zajmowała dotąd dwa razy mniejsze biuro – mówią przedstawiciele Adgar Poland.

– Przeprowadzka do Adgar Park West jest dla nas symbolicznym krokiem naprzód. Potrzebowaliśmy większej, nowocześniejszej i bardziej funkcjonalnej przestrzeni z elementami podkreślającymi naszą tożsamość jako biura podróży – komentuje Semir Hamouda, dyrektor generalny Sun & Fun Holidays. – Nowa siedziba daje nam zdecydowanie większy komfort pracy i realne możliwości dalszego rozwoju, szczególnie w kontekście planowanych rekrutacji.

Biura zostały wynajęte na dziesięć lat.