Minister Wrochna na EEC Trends: Ustawa sieciowa jest konieczna, odblokuje rozwój OZE

Ustawa sieciowa jest konieczna, nie możemy pozwolić na to, byśmy mieli w systemie tak dużą liczbę wydanych warunków przyłączenia przy jednoczesnym braku realizacji projektów – mówi Wojciech Wrochna, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

