Od 19 marca zmiana cen na cmentarzach. Mieszkańcy tego miasta zapłacą więcej

Od 19 marca we Wrocławiu obowiązywać zacznie nowy cennik opłat na cmentarzach komunalnych. Część pochówków znacznie podrożeje. W niektórych przypadkach nastąpi wzrost o kilkadziesiąt procent.

Publikacja: 17.03.2026 19:17

Wrocław wprowadza podwyżki cen za pochówki na cmentarzach komunalnych

Joanna Kamińska

Nowy cennik stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4493/26 Prezydenta Wrocławia z 26 lutego 2026 r. w sprawie cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Zarządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Od 19 marca wzrost stawek na wrocławskich cmentarzach komunalnych

W efekcie stawki za miejsca w grobach ziemnych wzrosną średnio o ok. 39 proc.

Od 19 marca na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obowiązywać będą następujące ceny za tradycyjny grób ziemny pojedynczy, a więc najpopularniejszą formę pochówku:

  • grób jednomiejscowy – 1800 zł (dotychczasowa cena – 1300 zł),
  • grób głębinowy dwumiejscowy (w pionie) – 2500 zł (dotychczasowa cena – 1800 zł),
  • grób rodzinny dwumiejscowy (w poziomie) – 3000 zł (dotychczasowa cena – 2200 zł),
  • grób dla dzieci do 6 lat – 1100 zł (dotychczasowa cena – 800 zł).

Oto z kolei niektóre ceny po zmianach za pochówek w grobie ziemnym urnowym bez prawa budowy grobu murowanego – na okres 100 lat:

  • w grobie ziemnym urnowym głębinowym dwumiejscowym (w pionie) – za miejsce – 2000 zł (dotychczasowa cena – 1800 zł),
  • w grobie ziemnym urnowym czteromiejscowym – 3500 zł (dotychczasowa cena – 2100 zł).

W tym ostatnim przypadku nastąpi wzrost ceny o 67 proc. Jednak, jak przypominają urzędnicy, w nowym cenniku zlikwidowane zostały opłaty za dochowania do grobów urnowych, murowanych i kolumbariów. Tym samym koszt wspomnianego grobu ziemnego urnowego czteromiejscowego wynosić będzie 3500 zł jednorazowo na 100 lat. Obecnie natomiast do kwoty 2100 zł za tego rodzaju grób doliczyć należy za każdą kolejną urnę dodatkowo 1000 zł.

Nowy cennik opłat na wrocławskich cmentarzach komunalnych. Co jeszcze zdrożeje?

Od 19 marca na wrocławskich cmentarzach komunalnych wzrosną również opłaty za kolejne pochowanie do istniejącego grobu ziemnego tradycyjnego, ponieważ opłaty te stanowią równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu. Oto przykładowe nowe stawki za jeden rok w przypadku grobu:

  • zwykłego jednomiejscowego – 90,00 zł (dotychczasowa cena – 65 zł),
  • rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) – 150,00 zł (dotychczasowa cena – 110 zł),
  • rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) – 210,00 zł (dotychczasowa cena – 150 zł),
  • rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) – 260,00 zł (dotychczasowa cena – 190 zł),
  • rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) – 315,00 zł (dotychczasowa cena – 230 zł),
  • dziecka – 55,00 zł (dotychczasowa cena – 40 zł).

Od 19 marca podwyżki cen za pochówki we Wrocławiu. Urzędnicy tłumaczą powody

Wprowadzenie nowego cennika Urząd Miejski Wrocławia tłumaczy przede wszystkim koniecznością jego dostosowania do rosnących kosztów utrzymania wrocławskich cmentarzy. Urzędnicy zwracają uwagę nie tylko na rosnące koszty energii, wody, wywozu odpadów, lecz także wynagrodzeń i utrzymania wrocławskich cmentarzy. Na zmianę cen zgodziła się wojewoda dolnośląska, czego skutkiem było wspomniane już opublikowanie zarządzenia z nowym cennikiem w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto zmiana cennika, jak zaznaczył Urząd Miejski Wrocławia, podyktowana była koniecznością dostosowania przepisów do orzecznictwa sądowego. Chodzi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 r., w którym – jak przypomina Portal Samorządowy – mowa o tym, że „[…] groby urnowe, murowane i kolumbaria muszą być sprzedawane na 100 lat, bez dodatkowych opłat za przedłużanie czy dochowanie kolejnych urn lub trumien”.

Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
