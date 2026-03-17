Od 19 marca zmiana cen na cmentarzach. Mieszkańcy tego miasta zapłacą więcej

Nowy cennik stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4493/26 Prezydenta Wrocławia z 26 lutego 2026 r. w sprawie cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Zarządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Od 19 marca wzrost stawek na wrocławskich cmentarzach komunalnych

W efekcie stawki za miejsca w grobach ziemnych wzrosną średnio o ok. 39 proc.

Od 19 marca na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obowiązywać będą następujące ceny za tradycyjny grób ziemny pojedynczy, a więc najpopularniejszą formę pochówku:

grób jednomiejscowy – 1800 zł (dotychczasowa cena – 1300 zł),

grób głębinowy dwumiejscowy (w pionie) – 2500 zł (dotychczasowa cena – 1800 zł),

grób rodzinny dwumiejscowy (w poziomie) – 3000 zł (dotychczasowa cena – 2200 zł),

grób dla dzieci do 6 lat – 1100 zł (dotychczasowa cena – 800 zł).

Oto z kolei niektóre ceny po zmianach za pochówek w grobie ziemnym urnowym bez prawa budowy grobu murowanego – na okres 100 lat: