Aktualizacja: 24.09.2025 07:55 Publikacja: 24.09.2025 07:50
Foto: AdobeStock
Projekt ustawy, który w środę ma być złożony w Sejmie, przewiduje likwidację artykułu 70a ustawy o stosunku państwa do Kościoła.
1. Osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja 1945 r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych, mogą być, na ich wniosek, przekazane nieodpłatnie na własność grunty znajdujące się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi albo w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jeżeli grunty te znajdują się w zarządzie lub użytkowaniu osób prawnych, przekazanie na własność może nastąpić wyłącznie za zgodą tych osób.
2. Wielkość przekazanej nieruchomości rolnej, wraz z gruntami rolnymi będącymi już własnością wnioskodawcy, nie może przekraczać w odniesieniu do:1) gospodarstw rolnych parafii - 15 ha;2) gospodarstw rolnych diecezji - 50 ha;3) gospodarstw rolnych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych - 50 ha;4) gospodarstw rolnych domów zgromadzeń zakonnych - 5 ha, chyba że domy te prowadzą działalność, o której mowa w art. 20 i 39; w tych przypadkach mogą być przekazane nieruchomości rolne o powierzchni do 50 ha.
3. Przekazanie na własność nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wydanej za zgodą Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.
Kościół katolicki uzyskał możliwość otrzymania ziemi rolnej na ziemiach zachodnich i północnych dzięki uchwalonej w 1991 r. nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego i dodaniu do niej art. 70a. Upoważniono wojewodów do przekazywania gruntów rolnych kościelnym osobom prawnym pod warunkiem, że po pierwsze wielkość gospodarstwa parafialnego nie przekroczy 15 ha, diecezji i seminariów – 50 ha, a gospodarstw zakonnych – 5 ha, chyba że prowadzą one działalność charytatywno-opiekuńczą lub oświatowo-wychowawczą – wówczas obszar ich może wynosić do 50 ha. Po drugie grunty te mogły pochodzić wyłącznie z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dlaczego uchwalono tę nowelę? Po 1989 r. episkopat wystąpił do Sądu Najwyższego o anulowanie jego orzeczenia z 1959 r., w wyniku którego cały poniemiecki majątek kościelny na ziemiach północnych i zachodnich stał się własnością państwa. Pod wpływem nacisków politycznych Kościół wycofał ten wniosek. Obawiano się, że orzeczenie korzystne dla Kościoła spowoduje lawinę wniosków o zwrot majątku na Ziemiach Odzyskanych. W latach 70. Kościół przejął tam część poniemieckiego majątku kościelnego. Rząd Jana Bieleckiego w zamian za wycofanie wniosku i jako częściową rekompensatę zaproponował uzupełnienie ustawy z 1989 r. o art. 70a.
– Nasz projekt likwiduje możliwość nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Kościołowi, a toczące się właśnie postępowania umarza – zapowiadają w rozmowie z RMF FM posłowie Polski 2050. Autorzy przygotowanego projektu wskazują, że państwo przekazało na rzecz Kościoła Rzymskokatolickiego ponad 76 tys. hektarów ziemi.
Według nieoficjalnych informacji projekt ma uzyskać poparcie polityków Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.
Źródło: rp.pl
