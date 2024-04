Jeżeli, jak to uczynił Sikorski, nawołuje się, by przeciwnicy polityczni na krajowym podwórku nie wyzywali się od zdrajców i nie odbierali innym prawa do czucia się patriotami, to na pewno nie powinno się swoich rywali porównywać do zbrodniarza wojennego i groźnego imperialisty Władimira Putina oraz jego reżimu. A szef polskiej dyplomacji, udzielając rad „naszym rosyjskim sąsiadom”, wśród wielu słusznych umieścił także taką: odsunięcie od władzy „zamordystów i złodziei. Tak jak my zrobiliśmy to w Polsce”.

Całkowite odcięcie się od wszystkiego, co PiS robił w polityce zagranicznej, bardzo utrudnia wiarę w to, że obecny minister będzie tworzył niepartyjną, apolityczną służbę dyplomatyczną. Bo choć taką zapowiada, to robi to językiem partyjnym.